Alejandra Márquez Bella busca aportar a la inclusión en el cine con sus producciones

Si bien, Alejandra Márquez Abella reconoce que en la industria cinematográfica existen mayores oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse en puestos de producción y dirección, aún no es momento de cantar victoria.

Así lo aseguró la también guionista, quien ganó el Premio Ojo a Mejor Película en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia por El norte sobre el vacío.

Gossip Netflix reúne a Iñarritu y Del Toro en un especial sobre Bardo

“Hay que aplaudirlo, pero tampoco hay que sentir que ya se estableció ni que es una apertura que se nos haya concedido, sino que es, justamente, que cada vez más directoras se animan a hacer cosas y nos inspiramos unas con otras y eso nos hace abrirnos camino nosotras solas.

“Pero insisto, no hay que cantar victoria porque yo ya he estado en ediciones anteriores de festivales donde hay mucha inclusión, pero luego al año siguiente no hay tanta, siento que es como una cosa que hay que sostener, que no hay que decir: ‘bueno, ya se logró, ya está sucediendo, hay que aplaudirlo’, no digamos que ya triunfamos”, afirmó la actriz en entrevista.

Poco a poco, Márquez se ha ido abriendo paso por sí sola, como guionista con títulos como Las niñas bien o series como El vato y Soy tu fan, mientras que en dirección en proyectos como Mal de tierra (2011), Semana santa (2015) y Narcos: México (2021).

Márquez Abella lucha incansablemente por demostrar el talento del género femenino para que a las próximas generaciones les sea mucho más fácil lograr lo que hasta el momento ella ha conseguido.

“Siento que es una responsabilidad de las cineastas que vamos abriéndonos brecha, es como asegurarnos que ese camino siga abierto para las que vienen detrás, eso es importante, ayudarnos, mentorearnos, eso ha sido lo más difícil para nosotras, por lo menos en mi generación, el tener poquitas mujeres a quien emular o seguir.

“Para mí, esto se trata de ir fortaleciendo nuestras habilidades en este oficio, al final el cine parece que es muchas cosas, pero es un oficio como cualquier otro, uno tiene que aprender a mejorar cada día. Yo, cada película que hago me siento más confiada en algunas cosas, con ganas de explorar otras que me daban miedo, tener estos retos es interesante”, expresó.

A pesar del éxito que ha conseguido con sus proyectos, la directora sabe que todo es una ruleta, en ocasiones estás arriba, pero hay veces en las que estás abajo, es por ello que su secreto es siempre trabajar, día con día.

“En esta carrera hay que mantener la mirada en el objetivo, pero sobre todo ser humilde porque hay mucha gente que, de pronto cree que se merece las cosas porque sí.

"Hay que tener humildad y constancia, eso ayuda y sostiene una carrera larga, hay que ser tranquilos, responsables y pacientes”, dijo.

Pero eso sí, reconoce que también el exceso de trabajo le ha cobrado facturas, por lo que, uno de sus propósitos el próximo año será hacer únicamente lo justo, sin saturarse ni mucho menos quedarse en su zona de confort.

“Tengo que aprender a trabajar menos porque trabajo mucho, me obsesiono. Sobra decir que hacer una película es difícil, cada etapa implica un sacrificio físico, emocional, intelectual y familiar, en todos los sentidos es complicado.

"Pero me llevo el aprendizaje de que el trabajo duro sí reditúa, la valentía en términos de ser fiel a lo que tú quieres decir y no a lo que la gente quiere escuchar, eso es algo bueno, pero sí creo que tengo que dejar de trabajar tanto, tengo que bajarle porque me malpaso un poco”, aseguró.

Márquez Abella está por concluir el proceso de edición de su siguiente filme el cual abordará la historia de José Hernández Moreno, un estadounidense, con ascendencia mexicana que logró convertirse en astronauta. Es su cuarto largometraje, pero el primero en idioma inglés.

Se hará un breve recorrido por la vida de Hernández, desde el pasado de sus padres, así como los sentimientos de impotencia que vivió luego de ser rechazado en la NASA en diferentes ocasiones.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La única forma que yo entiendo es seguir trabajando y estar en el presente, aunque tengas ambiciones y mires para adelante tienes que estar en el presente y ver lo que estás haciendo porque nada está asegurado y no lo sabemos todo.

"Me gustaría seguir explorando en los presupuestos reducidos y de las historias más locales, pero también tengo ganas de hacer cosas que requieran de más recursos, responsabilidad y eso me parece interesante, no sólo quedarte en tu canchita haciendo lo que ya sabes hacer, una y otra vez", sostuvo.