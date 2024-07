El Chile en Nogada va capeado y se come en Puebla

Hablar de México y su gastronomía es hablar de la cocina poblana, ya que su peculiar mestizaje de elementos indígenas, españoles y asiáticos la hacen única e inigualable. Es muy vasta, rica y variada, ya que representa no solo a la ciudad o al estado, sino a México entero.

Es así como el verdadero rey de la gastronomía mexicana es el Chile en Nogada y se come en su lugar de origen, por eso si un buen ejemplar quieres disfrutar, a la gran ciudad de Puebla te debes lanzar.

Las lluvias de verano marcan el inicio de temporada de este extraordinario platillo | Fotos: Cortesía Secretaría de Economía y Turismo de Puebla

Las lluvias de verano marcan el inicio de temporada de este extraordinario platillo, dónde año con año, los restaurantes que lo ofrecen acuden directamente con los productores en el campo, a fin de garantizar a los comensales una experiencia culinaria excepcional, degustando el chile poblano de tiempo, el durazno criollo, la pera de leche, la manzana panochera y la nuez de castilla.

Estado Reporta baja producción de chile miahuateco previo a la temporada de chiles en nogada

Es por eso que no se come en enero, ni en marzo, ni en octubre o noviembre, se come entre los meses de julio a septiembre, ya que los ingredientes originales son de temporada, deben estar frescos y de la región de los volcanes Izta-Popo, para que su sabor sea único.

Los ingredientes deben estar frescos y deben ser de la región de los volcanes Izta-Popo | Fotos: Cortesía Secretaría de Economía y Turismo de Puebla

Y en donde no hay discusión es en decir que este chile va capeado, además no se come ni en hamburguesa, ni en sushi, ni en flautas, ni en cemita.

Recuerda que, en tu visita, podrás realizar un sinfín de actividades culturales y recreativas, disfrutar de muchos platillos y antojitos, así como visitar en familia o con tus amigos sitios como Africam Safari, Acuario Michin y mucho más.

Además podrás realizar un sinfín de actividades culturales y recreativas | Fotos: Cortesía Secretaría de Economía y Turismo de Puebla

También date la oportunidad de “saborear el verano en Puebla” con sus atractivos naturales, sus vistas únicas desde las terrazas, su patrimonio, su Noche de Museos, su, su historia, pero sobre todo por la calidez de su gente.