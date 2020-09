Detalles sobre la edición virtual Festival del Globo de León

Hay espectáculos en México que por su innovación, valor cultural y hasta sentimental, se han convertido en emblema a nivel internacional, uno de ellos y desde hace más de 15 años es el Festival Internacional del Globo.

La contingencia sanitaria alcanzó la fecha de realización para este 2020, el próximo 13 al 16 de noviembre, por eso anunciaron que esta edición será especial, inédita y de manera virtual.



El slogan de esta entrega es “En Directo, el Primer Festival de Aerostación en Tu Casa”, una propuesta sin asistentes en la zona de Despegue para cuidar la salud y la seguridad derivado de la pandemia.

“Será online y gratuito, permitirá como cada noviembre de cada año, que los ojos del mundo se posen sobre León, Guanajuato, que es ya un referente mundial de la aerostación”, menciona la organización en un comunicado.

Además del despegue tradicional al comenzar el día, se transmitirá la Noche Mágica con inflado de globos provenientes de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México.

Habrá figuras especiales, que podrás ver desde cualquier dispositivo: La Matryoshka, Owl, Penguin Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Montster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball y Bob Esponja.

Cuándo y dónde

El Festival En Directo se realizará del 13 al 16 de noviembre y las transmisiones en vivo iniciarán desde las 6:30 de la mañana, en ellas se podrá ver desde el inflado de globos, así como sus despegues.

😃 El color 🎨 y la aventura siempre nos une 🤝

Conéctate 🌎, Festival Internacional del Globo en Directo del 13 al 16 de Nov.

‼️Esto es #ActitudFIG‼️ pic.twitter.com/TTZmFvHuge — Festival Internacional del Globo León, Mx. (@FIGLeon) September 7, 2020

¿CÓMO VUELA UN GLOBO?

“Los quemadores de propano ubicados al centro del globo calientan la masa de aire, así se modifica su densidad y el aire al interior es menos denso que el de fuera, entonces el globo flota, se eleva y se lleva con él a la canasta y a la tripulación. Aunque las reacciones en el globo no son instantáneas, los pilotos adquieren mucha precisión en sus maniobras. La única forma de navegar es siguiendo las diferentes corrientes que se encuentran a distintas alturas. Por eso, la elevación del globo se regula mediante una ventila ubicada en el extremo superior del envolvente”, menciona personal del FIG.

