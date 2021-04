Duques de Cambridge celebran décimo aniversario de bodas

El príncipe británico Guillermo y su mujer Catalina, el duque y la duquesa de Cambridge, celebraron el jueves sus 10 años de matrimonio con un video de la pareja y sus hijos disfrutando del campo.

Guillermo, el nieto de la reina y segundo en la línea de sucesión al trono, se casó con Catalina el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster en una ceremonia vista por millones de personas alrededor del mundo.

Thank you to everyone for the kind messages on our wedding anniversary. We are enormously grateful for the 10 years of support we have received in our lives as a family. W & C



📹 @will_warr pic.twitter.com/eWNw1E8FLB — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 29, 2021

El jueves, la pareja publicó un video que muestra a la pareja explorando una playa y asando malvaviscos con sus hijos Jorge, de 7 años; Carlota, de 5, y Luis, de 3.

"Gracias a todos por los amables mensajes en nuestro aniversario de bodas", dijeron Guillermo y Catalina en un tuit. "Estamos enormemente agradecidos por los 10 años de apoyo que hemos recibido en nuestra vida como familia", agregaron.

También se dieron a conocer dos nuevas fotos de la pareja para conmemorar la ocasión.