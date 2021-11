El olor que desprendemos es parte de nuestra esencia; por eso, es importante que a la hora de escoger un perfume lo hagamos de acuerdo a nuestros atributos. Todo con la finalidad de que nos favorezca y a la vez nos sintamos cómodos.

Antes de empezar a explicarte un poco más a fondo cómo elegir el mejor para ti, tenemos que dejar claras dos cosas: el perfume y la colonia no son lo mismo.

Las colonias son fragancias preparadas con una mezcla de aceites esenciales, agua y alcohol. Los perfumes son una mezcla de compuestos aromáticos mezclados con etanol y agua, estos suelen tener una mayor concentración de aceite esencial; aproximadamente del 30% mientras que las colonias oscilan entre el 5% y 8%.

Perfumes, ¿qué considerar antes de comprar?

Qué uso le vas a dar. Es importante que tomes en cuenta la “rutina” que le darás a tu perfume. ¿Es para el diario? ¿Ocasiones especiales? Esto te ayudará a escoger el adecuado dependiendo tus necesidades.

La fragancia es importante, se recomienda que para la aplicación diaria se utilicen aromas frescos y ligeros, pero para las ocasiones especiales, algunos más intensos y penetrantes.

Duración. Si eres de las personas que a toda hora gusta de oler rico, definitivamente tienes que fijarte en la duración del producto. Hay muchas ocasiones donde el aroma es delicioso pero no permanece en la piel por mucho. Una forma de saber qué tanto podría mantenerse en tu cuerpo, es colocar la fragancia en puntos claves como muñecas y detrás de los oídos.

Si un experto te está guiando lo mejor será que le preguntes cuáles son los perfumes con duración más prolongada

El aroma es un plus. ¿Cómo los prefieres? La elección del perfume es una situación muy personal y todo dependerá de qué tipo de aromas te gusten, pueden ser frutales, cítricos, dulces o maderosos.

Una forma de guiarte para seleccionar el tuyo, es que este vaya mejor es tu personalidad; si eres una persona que está en constante movimiento, podría ser uno con notas aromáticas más frescas, pero si eres más conservadora las fragancias florales son más recomendadas.

Pruébalo en tu piel. Una vez que ya hayas elegido la familia olfativa, lo más recomendable es que lo apliques en tu piel. Esto te ayudará a saber cómo se percibirá cuando lo utilices. Recuerda que el pH, es diferente en cada persona y esto puede alterar el olor normal.

Otra de las sugerencias es no sobresaturar tu piel y no mezclar más de tres aromas o perfumes. El olfato no podrá diferenciar las fragancias.

