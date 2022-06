Kim Kardashian posee 30 mil piezas de alta costura que resguarda en una bodega

El nombre de Kim Kardashian empezó a causar polémica por el año 2006, gracias a su gran amiga Paris Hilton, pues la ahora empresaria y multimillonaria originaria de Los Ángeles era su asistente y estilista, por lo que siempre acompañaba a la famosa rubia a los eventos más importantes en los que eran fotografiadas por los medios internacionales.

Sin embargo, su popularidad fue creciendo, no sólo por su apellido, (su papá fue Robert Kardashian, el abogado defensor de O.J Simpson), sino por el escándalo que se creó con la difusión de un video sexual protagonizado por ella y su exnovio Ray J, el cual, se convirtió en viral alrededor del mundo, logrando las 100 millones de vistas, por lo que hasta ahora, es el video porno más visto de la historia.

Esto la catapultó para adentrarse al mundo de la televisión y los negocios junto a sus hermanas: Kylie Jenner, Khloé, Kourtney Kardashian y su mamá Kris Jenner, protagonizando el reality show Keeping up with the Kardashians, lanzado en 2007 por el canal estadounidense E!, en el que mostraban su día a día, llevando su fama a otro nivel, hasta el último episodio transmitido el 20 de junio de 2021.

Pero 14 años de fama, no fueron suficientes para compartir su vida con sus millones de seguidores, así que el clan, estrenó recientemente un nuevo programa con Hulu llamado The Kardashians.

En un episodio transmitido a finales de mayo, Kim demostró que es una de las mujeres más extravagantes, polémicas y de gustos exquisitos, empezando por su fanatismo a la moda y a las marcas más exclusivas. Para ella no es suficiente un armario o vestidor común con unos cuantos cajones y zapateras, Kardashian necesita un almacén para albergar las 30 mil prendas de vestir que posee y ha lucido a lo largo del tiempo.

Pantalones, vestidos, trajes de baño, chamarras, faldas, zapatos de todo tipo, además de abrigos, bolsas, accesorios, lentes de sol, cinturones, están organizados en racks numerados del 1 hasta el 90 (por lo que se alcanza a ver en cámara), y en ganchos con fundas para cubrir las piezas del polvo y una fotografía de cada prenda para una fácil identificación.

Kim Kardashian posee 30 mil piezas de alta costura / Cortesía | EFE

En dicho episodio se muestra que la también socialité debe tomar un auto desde su mansión para llegar a la bodega que conoce a la perfección pues ella misma la ha organizado y sabe en qué lugar se encuentra cada prenda.

Según su publicista y amiga Tracy Romulus, “Kim guarda en su memoria cada uno de sus looks, incluso sabe dónde, cuándo y cómo lució cada atuendo, ella tiene un historia detrás de cada uno”, dijo en el episodio.

Kardashian y su exesposo, el rapero Kanye West, protagonizaron la portada de Vogue en el 2014. La noticia fue criticada por diversos lectores que afirmaron que "la pareja no estaba a la altura". Sin embargo, en ese entonces, Anna Wintour (jefa de la edición estadounidense de la revista) dejó claro que no se arrepentía de haber convocado a la pareja para su portada.

¿Qué hay detrás de su estilo ?





Kim, siempre que pisa una red carpet da de qué hablar. Sin embargo, su forma de vestir ha evolucionado con el tiempo, no sólo por las tendencias de temporada, sino también por sus relaciones sentimentales, que la han mantenido en la mira de la prensa internacional.

Su exesposo Kanye West, fue su guía de estilo durante los casi siete años de matrimonio. “Cuando se trata de mi estilo Kanye fue mi apoyo, él me enseñó mucho de moda y el que ya no esté aquí conmigo, para guiarme me ha obligado a que yo sola lo haga”, comentó.

Pero también la socialité, hizo mención que se encuentra en una etapa de “amor propio y positiva”, “creo que mucho tiempo dependí de otra persona y olvidé que yo tengo voz y soy capaz de tomar decisiones”.

En un episodio anterior de la serie, Kim le confiesa a su hermana Kourtney que tras su separación con el rapero, padeció ataques de pánico al experimentar la interrogante que más de una mujer en el mundo se hace todos los días “¿qué me voy a poner?”

La famosa destacó que la ropa que ha usado representa una historia en su vida y por eso las guarda con tanto aprecio.

Kim Kardashian la mujer más poderosa e influyente de la industria / Cortesía | EFE

Entre la inmensa colección, destacan piezas como el minivestido color blanco firmado por Gucci que lució en la noche para recibir al 2011 en Las Vegas; así como el vestido que usó durante sus primeros premios Emmy en 2009.

Ahora, está en busca de su propio estilo de la mano de su nueva stylist Danielle Levi, quien ha logrado que en las últimas apariciones públicas Kim, acapare las miradas, como cuando portó el vestido negro transparente entallado, que lució en su escapada de fin de semana en el mes de mayo en Portofino Italia.

Una de las marcas que más viste es Balenciaga, de la cual es imagen de su más reciente campaña, sin dejar de lado su propia firma de ropa interior modeladora de cuerpo Skims, para la cual eligió a la cantante española Rosalía como protagonista de su publicidad.

La noticia fue viral a través de la cuenta de Instagram de la cantante con una foto en la que posa con un conjunto de prendas de la colección Cotton.

“Una fuerza cultural se encuentra con estilos clásicos y modernos: presentando Rosalía para Skims”, se lee en la descripción de la instantánea.

Kim Kardashian con la escritora, periodista Anna Wintour / Cortesía | @kimkardashian

Pero la guapa estadounidense no se libra del escándalo y recientemente, se anunció ante los medios, que tendrá que pagar una cifra millonaria por haber dañado el vestido de Marylin Monroe que le fue prestado por el museo de Ripley para la pasada Met Gala de Nueva York.

La creación de un imperio

La fortuna de Kim Kardashian, creció como la espuma. A lo largo del tiempo ha cosechado millones de dólares, que son fruto de su aparición en redes sociales, televisión y en sus marcas de ropa y belleza, que la han posicionado como la mujer más poderosa e influyente de la industria, acumulando mil 800 millones de dólares y este año por primera vez, fue incluida en la lista de Forbes de los nuevos multimillonarios.

En 2006 las hermanas abrieron D-A-S-H, una tienda de ropa y accesorios, en Calabasas, California de la que años más tarde abrieron otras dos boutiques en Miami y en Soho, Nueva York, mismas que cerraron definitivamente en 2018, a causa de que cada una tomó rumbos diferentes como empresarias.

En 2017 lanzó su propia marca de cosméticos y perfumes KKW Beauty y KKW Fragances, firma que destaca por sus novedosos y atractivos empaques.

Finalmente, en 2019, lanzó su propia marca de lencería y fajas Skims, la cual en 2021 se convirtió en la firma oficial de los atletas del equipo estadounidense para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, pues la firma proporcionó la ropa interior y pijamas a todos los deportistas americanos que participaron en la competencia.