Elige el regalo ideal inspirado en los abuelos más cool

Los abuelos, son la figura en nuestra vida que nos enseñan más cosas, son los más sabios de la casa, nuestros mejores amigos y confidentes, y también son nuestros modelos a seguir como persona y también en estilo, ya que podemos ir a su ropero y encontrar tesoros increíbles de otra época, estilo y moda, con una carga sentimental que nos acompañarán siempre.

En Farfetch, una plataforma de la moda de lujo, rinde homenaje a los abuelos y abuelas más queridos del cine, los que nos hicieron llorar, reír, y nos dejaron grandes enseñanzas de apoyo y cariño para siempre.

Es por esto que en su día, compartimos algunas ideas de regalos para cada tipo de abuelo, para que les demuestres con un detalle lo mucho que los quieres y lo importante que son para ti.

Ya sea un abuelo rockero, una abuela clásica o también modernos, puedes encontrar diferentes opciones de ropa, calzados y accesorios de temporada dentro de la plataforma, que tiene opciones de más de 1,300 marcas alrededor del mundo.

REINA CLARISSE

Esta abuelita nos robó el corazón con su elegancia, consejos de estilo de vida y moda “real” y sobre todo por enseñarnos que no importa si no perteneces a la nobleza, lo más importante es siempre ser tú mismo y predicar con el ejemplo.

Clarisse tiene un estilo elegante pero fresco, destacando las joyas / Cortesía | Farfetch

Clarisse tiene un estilo elegante pero fresco, destacando las joyas y mascadas combinados con looks monocromáticos para verse siempre como una reina. Si tu abuela es de este estilo, seguramente le hará mucha ilusión un bolso, una mascada y hasta unos aretes que pueda ponerse con todos sus looks y acordarse mucho de ti cada vez que los use.

ABUELITA ANNIE

¿Cómo olvidar a la abuela más divertida y despreocupada? Annie siempre estuvo ahí para su nieto y futura nieta con la mejor actitud, una sonrisa enorme, bailes y actitud, y se destacó por su estilo libre, cómodo y acogedor en La Propuesta.

Te recomendamos regalarle piezas que la hagan sentir cómoda y que le permitan disfrutar de la vida con estilo / Cortesía | Farfetch

Annie es esa abuelita que siempre estará ahí para hacerte sentir mejor, tener pláticas interminables y la que es tu mejor compañera y aliada. Si tu abuelita es así también, te recomendamos regalarle piezas que la hagan sentir cómoda y que le permitan disfrutar de la vida con estilo, como un poncho o suéter abrigador.

MAMÁ COCO

Sin duda la abuelita más tierna, la que nos recuerda el poder de la compañía, la música y la convivencia familiar, y también la que porta con orgullo ropa que le recuerda a sus raíces.

Para las abuelitas que aman su cultura, los diseños artesanales y los colores de su país / Cortesía | Farfetch

Para las abuelitas que aman su cultura, los diseños artesanales y los colores de su país, definitivamente puedes encontrar ropa y accesorios que les permitan transmitir ese amor por sus tradiciones y reflejarlo. Alguna prenda con diseño mexicano, seguro la hará muy feliz.

ABUELO LITTLE MISS SUNSHINE

Para esos abuelos que se mantienen jóvenes de corazón, te impulsan a dar lo mejor de ti y aún cuando parecen ser rudos, son los del corazón más grande (como el abuelo de Little Miss Sunshine), el mejor regalo que puedes darles es esa chispa de juventud que los hace ver y sentirse cool, como T-shirts divertidas, accesorios funcionales y sobretodo calzado cómodo, que los hará sentirse en sus días de gloria de nuevo.

T-shirts divertidas, accesorios funcionales y sobretodo calzado cómodo, que los hará sentirse en sus días de gloria de nuevo / Cortesía | Farfetch

CARL DE UP

Los abuelitos más clásicos y románticos, que siempre buscan estar arreglados, limpios y muy guapos como Carl de la película UP, son usualmente, los que tienen las historias más interesantes de su juventud, los que pueden pasar horas contándote de su vida, enseñándote cosas, poemas o canciones. Podrías escuchar estos relatos mil veces, ya que nunca te cansarás de conocer más de tu abuelo y revivir con el momentos increíbles de su juventud.

Regalos como un blazer, moño o calcetines divertidos que le brinden ese toque de color y espontaneidad / Cortesía | Farfetch

Aún cuando ellos buscan un estilo más “desapercibido”, puedes regalarle un blazer, moño o calcetines divertidos que le brinden ese toque de color y espontaneidad a la formalidad que suelen portar.