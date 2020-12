Adiós a Pierre Cardin, el pionero del prêt-à-porter

“Soy el modisto más viejo”, así se describía a sí mismo el diseñador italo-francés Pierre Cardin quien falleció ayer a los 98 años de edad en un hospital de la provincia de Neuilly, al oeste de París.

La carrera de Cardin, considerado como un diseñador futurista y pionero del prêt-à-porter (listo para ponerse), comenzó en 1944, cuando trabajó en la célebre firma Paquin, en París, donde dibujó el vestuario y las máscaras de la película del director Jean Cocteau, La bella y la bestia.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En la capital parisina, pasó por algunas de las firmas más respetadas de la moda en la primera mitad del siglo XX, como Schiaparelli, pero donde realmente se formó fue en la casa Christian Dior, y en 1950, la abandonó para fundar su propia firma, para posteriormente en 1953 presentar su primera colección.

Con una excepcional trayectoria en el mundo de la moda internacional, Cardin logró antes que otros, abrir espacios a los modelos hombres en las pasarelas. Adoptó a gran escala un sistema de licencias que le aseguraba una distribución en todo el mundo, su intención era llevar su trabajo a las calles.

Diseñador de prendas pero también de muebles en forma de abanicos y lámparas con forma de satélite, perfumes, cinturones, vajillas, vestuario de cine, Pierre Cardin deja un legado incomparable que ha servido de inspiración a Jean-Paul Gaultier, Guo Pei, y otros creadores. En los últimos años, presenciaba en primera fila los desfiles de Gaultier, quien dio sus primeros pasos en la moda junto a él.

“Entendió que con la moda se puede hacer un gran negocio. Fue el gran diseñador de toda la onda espacial y futurista de los años 70 y 80, tenía un lado muy elitista pero supo perfecto que lo que deja dinero son las franquicias, fue el gran franquiciatario”, dijo Anna Fusoni, especialista en moda, en entrevista para El Sol de México.

La experta lo conoció de cerca, y lo describe como un visionario al que no le importaba dónde se posicionaran sus creaciones sino que se vendieran. “Antes si tenías una marca de primera calidad, vendías a Liverpool o a El Palacio de Hierro. Cardin venía mucho a México y una vez le preguntó a Rosario Cra-shel, su representante en nuestro país, ‘¿cuál es la tienda que más vende?’ y aunque no fuera un almacén reconocido se iba con él. Los licenciatarios casi se mueren, pero le resultó muy bien el negocio, sin embargo esto afectó el prestigio de la marca. A Pierre le interesaba más el dinero”.

Fusoni dice que, “murió solo, olvidado y empolvado, nunca se le conoció una pareja, no se casó ni tuvo hijos, aún no se sabe quién será el heredero de su fortuna. Hace algunos años lo fui a visitar a París porque iba a regalar unos libros a concursantes de Modapremio (iniciativa creada por Fusoni) y me encontré con unas oficinas llenas de polvo, oscuras y su logo caído hacia la calle, yo no sé en estos últimos años quién haya manejado la marca”, apunta.

"A mí no me interesa vestir a gente elegante", dijo Cardin en una entrevista para la revista Vanity Fair.

Su emporio siguió creciendo en los años 70 y 80, hasta que en 1991 introdujo su alta costura en la Academia de Bellas Artes de Francia. A causa de sus desencuentros con los grandes modistos, solo Paco Rabanne le acompañó en la ceremonia.

El emporio de Pierre Cardin tuvo su auge en los años 70 y 80, hasta que en 1991 introdujo su alta costura en la Academia de Bellas Artes de Francia. A causa de sus desencuentros con los grandes modistos, solo Paco Rabanne le acompañó en la ceremonia.

Prepara un desfile para mayo en el Palacio Bulles / AFP

MOMENTOS con HISTORIA

Una de las características de la firma era la ruptura de la formalidad parisina, por sus creaciones diferentes y propositivas. La Cámara Sindical de la Alta Costura lo expulsó en 1959 de su federación por crear diseños prêt-à-porter, pero lo admitió de nuevo un par de años después tras ver el éxito que cosechó.

En 1966, se separó de la Cámara definitivamente tras negarse a seguir el calendario de presentación de colecciones, un programa que hasta hoy sigue protagonizando las polémicas entre la Federación de la Moda y sus integrantes.

EL DISEÑADOR DE LOS BEATLES

El traje de chaqueta con camisa de cuello mao que la agrupación inglesa The Beatles lució en 1960, fueron una creación de Pierre Cardin.

Además, su pasión por los grandes volúmenes lo llevó a crear el vestido Burbuja, una pieza emblemática que se ditingue por su cintura ajustada y silueta pronunciada en las caderas. Actrices como Jeanne Moureau y personajes como Jackie Kennedy portaron sus piezas.

Siempre precursor, se dirigió muy pronto a Asia donde gozaba de una gran reputación. Después viajó en 1957 a Japón, y organizó desfiles en China desde 1979.

A los 92 años, apoyó de forma considerable al arte lo cual le llevó a culminar uno de sus últimos desafíos: trasladar de las afueras de la capital al sofisticado barrio del Marais su propio museo de la moda, en mil metros cuadrados repartidos en tres niveles en el centro de París.

Hasta el final de sus días mantuvo una amplia visión empresarial y su amor por el buen vestir. "Tengo un estilo reconocible. No se puede decir lo mismo de otros diseñadores".

El diseñador tapatío Benito Santos, reconoce el valor de su obra: "Llevar la moda a todos lados y a diferentes sectores, que las personas puedan conseguir nuevos diseños fue uno de sus logros más importantes al ser impusor del prêt-à-porter, tendencia que llegó para quedarse. También le debemos el que actualmente tengamos acceso a la moda con tan sólo un click, al igual que tener más plataformas para que más gente pueda consumir nuestros diseños.

LAS CONDOLENCIAS

Diseñadores y representantes de la industria del diseño despiden a uno de sus grandes maestros. La lamentable noticia de su deceso dio la vuelta al mundo y las celebridades han compartido emotivos mensajes a través de sus redes sociales.

Moda Muere Pierre Cardin, diseñador de moda y pionero del prêt-à-porter

El diseñador Jean Paul Gaultier quien trabajó al lado de Cardin, despidió a su mentor con una fotografía y un mensaje emotivo, “Gracias señor Cardin, por abrir las puertas a la moda y por hacer mi sueño realidad”.

La Academia de Bellas Artes de Francia posteó: “El Secretario Perpetuo, Laurent Petitgirard, y los miembros de la Academia de Bellas Artes están muy tristes al anunciar la muerte de su colega Pierre Cardin. Fue elegido el 12 de febrero de 1992 para la presidencia de Pierre Dux (Sección de Miembros Libres)"

En la cuenta oficial del modisto chino Guo Pei, se lee: “Me entristeció profundamente la noticia. Tuve el placer de participar en House of Cardin, un documental para celebrar la vida del señor Pierre Cardin”. Con información de Mildred Estrada