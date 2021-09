Yo tengo otros datos

El documento leído por el presidente de México, con motivo del tercer informe de gobierno está plagado de inexactitudes, por decirlo amablemente. Dijo el presidente López Que la Inversión Extranjera Directa Aumentó. No es verdad. En el primer semestre de 2021 la IED fue de 15.5 millones de dólares; MIENTRAS Que es El Mismo PERIODO DE 2020 FUE de 18.5 mdd.

Por otra parte, según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) hay 3.5 millones de nuevos pobres de 2018 a 2020. En lo que va de esta administración, se pasó de 51.9 millones a 55.7 millones de personas que ahora viven en esta condición. En lo que respeta a la seguridad, el politólogo López también expresó inexactitudes con respecto a la violencia en México -que combate con “ abrazos, no balazos ” - porque no es verdad que haya disminuido el delito.Con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, comparando las cifras con otras administraciones: en los primeros 34 meses de gobierno de Carlos Salinas fueron registrados 25 mil 860 homicidios; con Zedillo aumentaron a 41 mil 431; con Fox disminuyeron 39 mil 742; con Calderón a 37 mil 906. Con López van 94 mil 545 homicidios, dos mil 626 feminicidios y 50 mil desaparecidos. Si comparamos los primeros 32 meses de la 4T y el mismo periodo en tiempos de Peña, hay un aumento del homicidio en un 68.98 por ciento.

El titular del Ejecutivo federal presumió los ingresos por concepto de remesas . Estas no las genera el gobiern o, sino que es el dinero de quienes trabajan en los Estados Unidos que envían a sus familiares. Vergüenza debiera darle en presumir este dato que evidencia que México ha expulsado esta mano de obra por no tener condiciones de empleo y seguridad. Igualmente, presumió que aumentaron las reservas internacionales. Tampoco es un logro. Son los 12 mil 117 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (ese que tanto critica) ha enviado al Banco de México por Derechos Especiales de Giro, que no es dinero en efectivo sino una unidad de cuenta (un DEG equivale a 28 pesos) .

Dijo que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México calculan que el próximo año el país crecerá a un ritmo de seis por ciento. Aunque así fuera, no hay que olvidar que el PIB decreció durante 2019 de 2.5 a 0.1 por ciento; luego, en 2020, cayó ocho por ciento. Si se creciera ese mentado seis por ciento, todavía estaríamos en menos dos por ciento, abajo del cero. En el mismo tenor, dijo que la deuda no había aumentado. Sin embargo, de acuerdo a los informes que la Secretaría de Hacienda entrega al Congreso de la Unión, la deuda en julio de este año es de 12.4 billones de pesos , mientras que en noviembre de 2018, era de 10.7 billones. En otras palabras, la deuda sí aumento en 1.7 billones de pesos.

En fin, hay más variables sobre las cuales discurrir, pero ya no me alcanza este espacio.