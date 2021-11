Yo solo sé, que no se nada... Las Cosas de la Política

El cubrir con un decreto la corrupción, institucionalizar la opacidad con el pretexto de agilizar trámites, resulta una justificación que raya en el cinismo político y personal de Andrés Manuel López Obrador, puede seguir insistiendo en "su" combate a la corrupción, cuando al final de cuentas encarna la corrupción misma y no me refiero al robo del erario (muchos casos ya documentados), si a la corrupción política, a la corrupción del manejo autoritario y a la corrupción o más bien dicho a la sumisión de las instituciones que deben de ser autónomas, acusa corrupción y comete actos de corrupción por comisión y omisión.

Así tenemos que "difamar y corromper" es equivalente al dicho "plata o plomo" y si no, solo hay que los ataques al INE y a Lorenzo Córdoba y las recompensas a SEDENA y a su Gral. Secretario Luis Crescencio Sandoval, ejemplo fiel de la realidad política del país al que ya se militarizó, habrá quién defienda esta postura, que da a entender que López Obrador ya entregó el poder a la milicia y hasta la presidencia misma y no es apreciación a la ligera, sin las declaraciones y el actuar a favor del Ejército aún encima de leyes militares y la Constitución misma.

Reservar en la secrecía de la opacidad la información pública es la plena autorización a la corrupción y al manejo discrecional de presupuestos, políticas públicas y sobre todo a los programas sociales de dádiva económica, ¿quién auditará los llamados programas del bienestar?, que no son más que una descarada compra de votos anticipados y que juegan con la necesidad y la dignidad de los mexicanos.

Ejemplo de corrupción sobran e irán afloran do, habrá que voltear a ver Tabasco, a los hijos y familiares cercanos de Andrés Manuel y obvio hasta estar atentos a los socios políticos que ya tienen con el CO, hay vox populi, hay ejemplos, hay pruebas y sobretodo complicidades y solo seguiremos escuchando señalamientos y evasión, autovictimización y sobre todo difamación con una sola respuesta... Yo solo sé que no sé nada

PD. Hay una sola constante con la que Andrés Manuel López Obrador: creer que no existe la Corrupción SU CORRUPCIÓN y es la negación.