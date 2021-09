¿Yanquis go home o Patria y Vida?... Las Cosas de la Política

Las naciones no deben aprovechar del infortunio de otros pueblos '.

Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utiliza el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentarse a su propio gobierno.

Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de que esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. (parte del discurso de AMLO ante el presidente de Cuba) y remató dicho discurso:

¡Que viva la independencia de México!

¡Que viva la independencia de Cuba!

¡Que viva la independencia de todos los pueblos del mundo!

¡Que viva la fraternidad universal!

Plaza de la Constitución, 16 de Septiembre de 2021.

A golpe de discurso regresamos a los 70's y en el mismo regresamos abrupta ente a Julio del 2021, o sea del "YANQUIS GO HOME AL PATRIA Y VIDA" de la Cuba que exige democracia y por ende Independencia, una Cuba que ha mantenido un discurso polarizante que mantiene subyugados a los cubanos y que les vende la confrontación permanente con Estados Unidos. El tema no es juzgar a Cuba, su dictadura ya es juzgada por la historia, si no verlo desde la óptica de la postura de Andrés Manuel López Obrador, quien pretende entronizar su llamada cuarta transformación con una especie de autocracia o dictadura desde su concepto de socialismo o comunismo muy personal, tratando de rebasar por la izquierda y la derecha esos conceptos por su visión propia de Lópezobradorismo.

La invitación y asistencia del Presidente cubano ha generado muchas reacciones y mucho mensaje político al interior y al exterior, hablar de independencia de Cuba , es una incongruencia, pedir el fin del embargo al país vecino y dar voz al presidente en tercera generación de quien representa la dictadura cubana, mensaje con el mismo destinatario, viene sus aristas y es una apuesta temeraria, sobretodo cuán es precisamente el vecino país del norte uno de los socios comerciales de México, es temerario y tendremos tarde que temprano una respuesta, de entrada habrá que analizar los pros y los contras y si a esto le agregamos que al recién llegado embajador norteamericano lo mandan a gayola, se acompleta el mensaje de camorra o poca cortesía política.

Muy a su estilo López Obrador abre otro frente, tal vez para justificar una oposición a su política personal o como distractor de los problemas que ya lo comienzan a rebasar en México, posible plan B para una salida anticipada o justificación de fracaso que ya permea, se le olvidó hablar de democracia, ha sido solidario con el gobierno cubano más que con los cubanos, habló de independencia la cual por cierto no existe en la isla o tal vez es un lapsus y hablaba de "dependencia", es a los cubanos que quieren libertad democrática a quienes les correspondan juzgar esta trama a la mexicana, aquí ya ha sido comentada, juzgada y no tan sólo en México, si no que es tema internacional, sobretodo cuando hay una resolución que condena los hechos represivos a los derechos humanos por las protestas de julio de este año, solos queda definir postura (lo cual es parte del juego de AMLO para su esquema político personal) y de paso caer en la polarización permanente en la que Andrés Manuel López Obrador es especialista y alimenta a su ego sociopata, así que usted define ... ¿Yanquis se van a casa o Patria y Vida?

PD: Si agregamos al personal militar venezolano que marchó en el desfile militar, las lecturas no son nada halagüeñas para nosotros y para México y mucho menos para USA y otros países que promueven la democracia como bien común.