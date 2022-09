¿Y las princesas menstrúan? Claro que sí. ¿de color rojo? Si. Ah, ¿entonces yo puedo ser princesa? La mayoría de los cuentos infantiles terminan en “y vivieron felices”. La Cenicienta, Blanca Nieves y la Bella Durmiente entre otros. ¿Qué es lo que sigue cuando la princesa es rescatada por el príncipe de las brujas o de los maleficios? Pues, vivieron felices.

La realidad es otra. Aunque las reinas, príncipes, duquesas, duques, princesas sí existen y han existido por siglos, son de carne y hueso; tienen virtudes y defectos como todo ser humano. Existen en muchos países, y viven en grandes palacios, pero ¿viven felices? Se sabe que cuando contraen nupcias algunos de la realeza, tienen que renunciar a su antigua vida y hasta a su familia porque ya pertenecen al sistema monárquico, ya sea mujer u hombre; y se tienen que ajustar a ciertas leyes o reglas. En el caso de las princesas de cuento, no se sabe si tienen hijos y cuántos; o enfermedades graves, algún síndrome, calvicie prematura, infidelidades o violencia familiar.

El mundo ha vivido la vida de los monarcas a través de las noticias, como cuando se casó la reina Isabel II con el príncipe Felipe o cuando Lady Diana se casó con el príncipe Carlos de Inglaterra; en este último caso todas las mujeres querían ser Lady Diana y todo parecía un cuento de hadas; se trataba de una mujer rubia de ojos claros, sonrisa franca y todos los atributos estaban a la vista. Una boda suntuosa que auguraba que vivirían felices.

Y volvemos a lo mismo, la realidad es otra, porque la historia es diferente, a como el mundo se imaginó sobre esta pareja real; Diana (princesa de Gales) tiene que cuidar su figura, las apariencias, las formas y someterse a ciertas disposiciones, contrarias a su libertad de pensar. Procrearon dos hijos Guillermo y Enrique (príncipe Harry). Se hace pública la vida conyugal de la pareja. Carlos, subrepticiamente tiene encuentros extramatrimoniales con Camila Parker; Diana lo sabe y se divorcia del príncipe Carlos, después él se casa con su amante y Diana pierde sus privilegios de la realeza; posteriormente Diana tiene un accidente y muere. Y la historia continúa porque uno de sus hijos (Harry) se revela, se casa con Mehgan, quien no tiene nada que ver con el estereotipo de princesa y no quiere que sus hijos sufran lo que él padeció ante la disciplina de los monarcas. Ellos renunciaron al título de “Su alteza Real” y se retiraron definitivamente de la familia real británica, ante el disgusto de la reina Elizabeth II.

Hoy por hoy el sistema monárquico se vislumbra como decadente y anacrónico. No es posible tanta suntuosidad, cuando en el mundo existe tanta desigualdad social. Es cierto que dentro de la política la reina Isabel tuvo mucha influencia en el reino unido, gracias a que se apropiaron de las riquezas de otros países.

¿En qué quedamos? ¿Dónde está el final feliz? No lo hay, porque la vida no es color de rosa y se debe de educar a las hijas e hijos en una realidad a base de educación y trabajo. Las telenovelas son un remedo de la vida de las princesas de los cuentos. Sobre todo, hacen que las mujeres sueñen y crean que pueden ser princesas de cuento; y el mensaje es que no estudies ni te superes, que al cabo con tu juventud y belleza vas a lograr que se enamore de ti un príncipe azul. ¿Y luego que sigue? ¿Vivieron felices?