Y sigue la violencia

La violencia no para en Acapulco y Chilpancingo, solo para mencionar dosde las más importantes ciudades de Guerrero. No se advierte que haya un plan,programa y menos acciones que la abatan o la reduzcan. Los comerciantes deAcapulco, por voz del presidente de la CANACO, Alejandro Martínez, no solomanifiestan su preocupación, sino demandan acciones directas, concretas yefectivas en contra de la criminalidad que tanto afecta sus negocios y la vidapacífica de la sociedad. Ejercen un derecho que es el de cualquier ciudadano:exigir que el gobierno (municipal, estatal y federal) proporcione la seguridada la que está obligado a prestar pues nos cobra impuestos para realizar obras yservicios, entre los que se encuentra el de la seguridad pública. Pero, por loque vemos y atestiguamos, la autoridad es ineficiente e ineficaz.

La competitividad es la capacidad que tiene un gobierno para atraer,fomentar y proteger inversiones directas. Éstas, crean empresas; a su vez,ellas generan empleos directos e indirectos, y éstos producen bienes yservicios que son vendidos y que hacen un círculo virtuoso de la economía.Pero, ante los índices de violencia y criminalidad, no habrá nadie que quieraarriesgar su capital (nacional o extranjero). Esto lo entiende muy bienMartínez Sidney y por eso su protesta y demanda de protección al comercio y ala ciudadanía. Protesta y demanda a la que me sumo.