La extinción de estos fideicomisos “corrige la historia de subejercicios de estos instrumentos”, señalaría Arturo Herrera, entonces Secretario de Hacienda, cuando entre aplausos de legisladores de MORENA, aprobaban la desaparición de 109 fideicomisos que se llevó en la primera votación con 226 votos a favor, 173 en contra y una abstención, la eliminación del Fondo de Desastres Naturales - FONDEN -.

¡Ahh, que nuestros diputados !, muchos de ellos reelectos en junio de 2021.

La noche del martes 7 de septiembre, mes y año en curso, el estado de Guerrero mostró que la naturaleza tiene sus propios tiempos.

Así, el estado de Guerrero mostró que 42 de sus 85 municipios -cuatro de ellos aprobados en la recta final por la LXII Legislatura local, han resentido el sismo y que, de acuerdo al corte de este domingo realizado por el Gobierno del estado, hay al menos 7 mil 800 viviendas afectadas, 15 mil damnificados y 3 personas fallecidas. Y que nuestra entidad lleva más de 600 réplicas.

En el Golfo, el estado de Veracruz resintió las lluvias y la respuesta desde la Ciudad de México fue más que surrealista: convocaron a la sociedad a llevar apoyos para que el gobierno los haga llegar a las personas afectadas.

En Guerrero, cuando se está a poco más de un mes de que se realiza el cambio de mando en el Poder Ejecutivo t odo parece indicar que se está enfocando la atención a dejar , tomando el título de una canción de Gloria Trevi, haciendo “un recuento también de los daños ”, junto con las y los alcaldes que están a punto de entregar este mes el mando, quedando el estado sumido en la incertidumbre.

Pero ¿y el Fonden apá?

Nada. El Fonden nada. Porque habría dicho en ese entonces -2020- la de Protección Civil a nivel nacional que no haría falta el recurso. Pero tampoco la solidaridad, la empatía, la consideración o el respeto por parte del mismísimo Presidente que se fue de gira a lugares que no fueron afectados por el sismo, que no tienen damnificados, que no tienen problemas, no como en Hidalgo por lluvia o como el estado de México con el desgajamiento en Tlalnepantla con el cerro del Chiquihuite

El Fonden nada, porque la solidaridad se construye con consciencia y se destruye con desprecio cuando las y los afectados son eso, afectados, pero están lejos de la consideración de ser valiosos fuera de un momento electoral, de acuerdo a lo que se ve y ahora más, cuando se solicita al Congreso Federal otorgue recursos a un Fonden que no existe, porque fue borrado el Fideicomiso que lo constituía y no se determina quién y cómo se usará ese recurso.