¿Y dónde está la inversión?

Veo el proyecto de presupuesto de egresos de la federación y su correspondiente ley de ingresos y no veo de dónde Guerrero y sus municipios vayan a salir de ningún atolladero. Al contrario, los recursos serán mucho menores. No hay forma de estirarlo. Si de los ingresos totales que Guerrero tiene, el 95.2 por ciento provienen de la federación, pues el panorama es muy claro y, al mismo tiempo, frustrante al respecto porque no existen proyectos de inversión, de ningún tipo, de los que podamos advertir crecimiento económico. Las zonas económicas especiales fueron canceladas. Así es que, por allí, no va a haber nada. Punto final, vía clausurada. En materia de turismo, manufacturas, tecnología, ¿cuáles son las inversiones que están haciendo fila para invertir en Guerrero? Bueno, a la luz del TMEC, ¿hay al menos alguna inversión en el sector primario que se advierta en el horizonte?

Fuera de andar repartiendo despensas, bultos de cementos, “burros” para planchar, “molinos”, entre otros artilugios, no sé qué más darán los respectivos candidatos a los diferentes cargos; más que puros cuentos, falsas esperanzas, ocurrencias e ilusiones. Recuerde que es la inversión la que crea empresas, éstas generan los empleos que producen bienes y servicios. Cualquier fórmula que no tenga como eje la inversión es pura demagogia.