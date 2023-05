En 12 días la ciudadanía mexiquense elegirá a su primera mujer gobernadora. Son muchos los retos y los obstáculos para hacer un buen gobierno, pero Alejandra Del Moral no sabe fallar.

La candidata de “Va por el Estado de México” ha remontado con gran contundencia y rebasado a quien se decía insuperable. Pero no es un efecto de magia, sino de un gran trabajo en tierra, tocando la puerta de los hogares mexiquenses para ver a los ojos a las amas de casa, jóvenes, trabajadoras y profesionistas y comprometerse con ellas.

Me consta que las propuestas que Ale presenta surgieron de su experiencia y visión y no son los clichés reciclados de Morena que ya escuchamos en 2018 a nivel federal y que hoy no son nada.

Para gobernar el Estado de México se requiere capacidad, sensibilidad, salud y entrega total, cualidades que reúne indiscutiblemente Alejandra Del Moral, quien no se cansa ni se conforma, siendo digno resultado de la cultura del esfuerzo.

Se trata de la representante de una nueva generación de gobernantes que inyectará frescura, eficiencia y rendición de cuentas, todo lo contrario a lo que ofrecen los guindas, quienes brillan pero por su ineptitud, indiferencia ante el clamor popular y gran opacidad.

Alejandra Del Moral está proponiendo hacer un Seguro Popular Estado de México para atender a millones de mexiquenses que se quedaron sin atención médica por la irresponsabilidad de Morena.

Ale no va a pactar con delincuentes ni se va a hacer de la vista gorda para dejarlos lastimar a la sociedad mexiquense, tal y como está sucediendo en los gobiernos de Morena de Tamaulipas, Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí y a nivel nacional, entre otros.

Alejandra Del Moral es mujer de palabra y de convicciones y ello se reflejará en el primer gobierno de coalición que se celebre en el Estado de México.

Ale no quiere nada regalado ni facilito, al contrario, a ella le gustan los retos porque sabe trabajar y superarlos.

El proyecto de gobierno que encabeza Alejandra Del Moral es el único que ha crecido no solo por el alcance de sus propuestas, sino también por los miles de afiliados a otros partidos que han visto en la oriunda de Cuautitlán Izcalli la capacidad, apertura y experiencia necesarias para gobernar la entidad más poblada de México.

Ale restituirá las escuelas de tiempo completo que la otra candidata desapareció cuando se encontraba al frente de la SEP y a la que no le importaron las necesidades de la gente.

Por tales y muchas otras razones, el gobierno de Alejandra Del Moral marcará un punto de inflexión no solo en el Estado de México, sino en todo el país en favor de la democracia, libertades y buen gobierno.

Por eso amiga y amigo mexiquense, el próximo 4 de junio ¡VotAle!