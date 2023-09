Violeta del Anáhuac | TIerra Caliente, con crisis de gobernabilidad

En memoria del Fiscal Salas Cuadras DEP

La agresión directa contra dos elementos de la Fiscalía General del Estado que han prestado servicios profesionales en la Tierra Caliente de Guerrero no dan lugar a dudas, en esta región no impera la Gobernabilidad. Señalar los hechos más recientes de violencia que podrían considerarse de lesión a la humanidad se empezaron a hacer más evidentes con la matanza de San Miguel Totolapan, donde además perdieron la vida el Presidente Municipal en funciones, su padre, un ex edil de ese municipio, y otra acción más encabezada por el alcalde sustituto en contra de la Oficina Regional de la FGE donde dejaron encerradas y encerrados al personal, cortaron el servicio de energía eléctrica, de telefonía, la red de internet, así como las cámaras de seguridad.

En enero de este año fueron secuestrados varios periodistas y aún no se da a conocer si Alan, el administrador de una página social, ya apareció.

El pasado mes de agosto, fue sacada de su oficina la Agente del Ministerio Público adscrita a Coyuca de Catalán, Jaquelin Salgado, la acción fue de tal magnitud que el número de agresores superaba en armas y personas al equipo que resguardaba las instalaciones de justicia, de tal manera que la prudencia de éstos evitó una acción de proporciones mayúsculas en cuanto a vidas humanas y terminó por ser “levantada” la Agente que tenia dos días de estar al frente de esa responsabilidad, logrando ser rescatada con vida.

Este domingo se dio a conocer, acción reconocida por la Fiscalía, que el Fiscal Regional de la Tierra Caliente Víctor Manuel Salas Cuadras fue retenido afuera de su domicilio y privado de la vida por impacto de armas de fuego. Tenía dos días de asumir ese mando después de prestar ese mismo servicio en La Montaña de Guerrero donde realizó un buen papel. De acuerdo a los datos que se tienen, el Mayor Salas Cuadras había estado ya en la Tierra Caliente de donde, con un operativo de seguridad, habría sido sacado por amenazas contra su vida que quizá fueron desestimadas y dado el profesionalismo del militar retornado para ayudar a la Fiscal General en la atención de esa región, pero que al final, le costó la vida.

Esta acción me conduce a una consideración grave: la Tierra Caliente está con ingobernabilidad. Hay ineficacia y hay ilegitimidad. Es decir, no se ha brindado eficacia administrativa, hay descontento social y las autoridades municipales no han representado la legitimidad necesaria para responder desde las instituciones a las demandas más apremiantes de la población, a su seguridad, y ahí habrá que revisar las otras dos instancias: estatal y federal.

La crisis de gobernabilidad lo muestra también la creciente militarización de la región, que ha aumentado su intervención, pero se enfrenta a un desafío de ineficacia del poder municipal que no acierta a resolver las demandas de sus representados y tiene que salir a realizar bloqueos para pedir a otras instancias del poder ayuda, incluso de apoyo político, de seguridad.

En esta región calentana no hay una fórmula que permita considerar la estabilidad necesaria para que la ciudadanía sienta la eficacia de sus gobiernos apreciando estrategias que permita a la sociedad desarrollar sin ser silenciada, sin ser secuestrada, sin ser asesinada, privada de su propiedad, de su derecho a que sus centros de estudio estén abiertos brindando la alternativa de una vida sin violencia apostándole al conocimiento y no a las armas.

Pero el doble mensaje de fotos entregando apoyos, y el de víctimas de violencia solo indican la existencia de la ingobernabilidad y si entre las víctimas están también servidores públicos, como el Fiscal Regional, nadie está a salvo.