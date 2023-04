Violeta del Anáhuac | "Terminar carrera por nominación"

Sobre una calle de esta ciudad de Tlapa camina una joven, me dice que no terminó la carrera en el Tecnológico de la Montaña, que se quedó en la recta final porque “fue nominada”. El término me llamó mucho la atención “¿nominada?” a qué? Porqué?, quiénes? La respuesta no pudo ser más sorprendente: por sus propios compañeros y compañeras de grupo.

Por estas calles de la ciudad de Tlapa camina feliz un joven, logró concluir la carrera en el Tecnológico de la Montaña y me dice que en su casa, sus papás pagaron todo lo relativo al recuerdo que el esfuerzo significa, es decir, colgar en la sala su foto, la foto de la generación, el cuadro de agradecimiento, y la del Tecnológico, pero que este cuadro, lo dejó caer a propósito para que no fuera colgado. ¿porqué?

En los frentes de la protesta estudiantil está un grupo de estudiantes, mujeres y hombres, parece que no son muchos es que… los demás están desde sus casas atentos al desarrollo del movimiento al cual apoyan pero sus papás los tienen presionados para no acudir.

Qué tiene que ver toda esta historia con el bloqueo que mantienen estudiantes en el tecnológico de la montaña? Mucho, cada uno es parte de un rompecabezas que hace un todo, que se ha gestado al interior de la institución educativa y que no pudo contenerse más.

Señalan que cuando inician como estudiantes, en el plantel son bien recibidos y vistos. Estimulan su crecimiento académico, les aplauden los logros, hasta que llegan al tercer año. A partir de ahí quienes sobresalen son desdeñados y muchas veces, tienen que resistir no ser tomados en cuenta y hasta un bulling que les haga desistir de continuar, porque se convertirán en competencia… de sus profesores.

Hay “un sorteo” al que llaman “águila o sol” que consiste en llamar a grupos de tres integrantes que deberán lanzar una moneda “cantar” el sorteo y esperar a que caiga para saber si ese grupo pasó la materia o reprueba, aunque hayan pasado las formales académica.

Pero la “estrella” es “la nominación”, misma que se realiza en privado, alumna o alumno por alumno frente a un mentor y ahí les preguntan “nomina a un compañero o compañera o de lo contrario tú repruebas”. Bajo esta consigna, no les queda más que nominar y quien alcance el mayor número de menciones… se queda en el camino.

Madres y padres de alumnas y alumnos no dejan que sus hijos participen en el movimiento que, entre otras demandas piden la salida “de la dirección” de la actual directora, quizá porque ella, dicen les ha dicho “si no me quieren como directora me verán como su maestra”.

Para una región de la montaña con marginación y pobreza que busca salir adelante a través de la educación, de la que se habla se tiene compromiso y se les ayuda para superar los bajos niveles de índice de desarrollo humano, es este el camino?, mientras la SEG, Secretaría de Educación Guerrero, desdeña escucharlos y nunca quizá, coloque un Ombusman u Ombusperson que les ayude a defenderse, esta es la realidad, aunque en el discurso suena bonita.