Violeta del Anáhuac | "Pode Judicial ¿con perspectiva de género?"

El Poder Judicial de Guerrero no está en el mejor momento de su imagen pública,frente al cuestionamiento de qué pasó con los videos que grabaron las cámaras de seguridad la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 y quedarían cuenta de un ángulo de lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa, y que no tienen respuesta, pasó a la pregunta de si la impartición de justicia con perspectiva de género, y no hay respuesta.

El Magistrado Presidente, Raymundo Casarrubias tuvo una expresión hacia una mujer abogada que, lamentablemente para la justicia, mostró la falta de sensibilidad,formación y convicción de que eliminar la violencia también tiene que ver con la revisión del uso del lenguaje cotidiano para modificarlo.

“hey,hey, hey” fue el asomo de una llamada de atención que hizo a un grupo que se atrevió a mostrar inconformidad ante la justificada muestra de enojo de una abogada que ha sido Presidenta de la Barra de Abogadas y Abogados del Estado que le cuestionó, entre otros temas, sobre el hacinamiento en los juzgados, lo que motivó no una respuesta a la pregunta, sino una respuesta misógina a su condición de mujer “no durmió bien anoche abogada”.

La experiencia en el conocimiento y dominio de las leyes que le son característicos al abogado formado tanto en la vida política como en el servicio judicial que lo condujo a ser designado Magistrado y electo como Presidente de ese poder judicial, quedaron reducidos a cenizas cuando sacó de su interior no solo una expresión, sino una formación que ha estado buscando lasociedad desterrar: la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Pero el Magistrado no ha tenido tacto para mostrar los avances que el Poder Judicial tiene, ni siquiera el trabajo que los y las Magistradas realizan, que después de esa intervención en la que además se dijo no llevó ni ponencia ni estadísticas, desdeña el importante papel que tiene y espera la sociedad.

En el contexto de los 16 días de activismo para eliminar todas las formas de discriminación en que sitúo mi reflexión me pregunto también si el trato que le dio a la abogada es diferente del que aplica en las áreas bajo su responsabilidad, incluso en su oficina donde campea la falta de sensibilidad de algunos integrantes de su equipo.

Y aún más, si ese desdén es el que se aplica en las zonas apartadas, marginadas,donde el acceso a la justicia es todavía un asunto que se resuelve con la vida,o si aplican enseñanza de las leyes o solo se remiten a la lectura de expedientes para resolver sin el análisis de las razones que se encuentran en las estadísticas que reflejan los datos de la falta de justicia y por lo tanto,sus retos para atenderlos.

En un estado donde gobierna una mujer que señala en su discurso querer convertir a la entidad en un santuario para las mujeres, y donde el poder legislativo,también encabezado por una mujer, trabaja en mejores leyes, si solo se queda ese conocimiento en ellas y ellos como expertos y no baja a la sociedad, y el poder judicial no acerca el conocimiento y las formas de acceder a la justicia,quien la encabeza quedará como su expresión, sin sensibilidad, con intolerancia y con misoginia. Ojala recapacite.