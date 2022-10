Violeta del Anáhuac | Mujeres se parten el lomo trabajando

Doña Juanita de la Cruz no sabe que este 17 de octubre se conmemora el 69 aniversario del derecho a la mujer al voto. Dice que sí ha votado, y mientras revisa la cocción de la barbacoa de chivo, me habla de ella, “soy cabrona tuve 15 hijos”, aunque le viven 11 con 50 nietos a sus 70 años. Dice que las mujeres de ahora hasta gritan en el parto, sonríe mientras peina sus cabellos y me escucha cuando le hablo de la importancia de votar.

Vive en Cochoapa el Grande, una población que, según el Censo de 2005 del INEGI, tiene cerca de 16 mil habitantes y el 99.96 por ciento de la población es indígena y habla sobre todo el náhuatl y el mixteco.

Mientras platico con ella y me extiende una tortilla recién salida del comal que saboreo con sal de grano, me sirve la barbacoa y a mi expresión “está sabroso”, me dice “es que este sí es chivo, no que ustedes comen barbacoa de perro”, nos reímos mientras colocan los señores al lado de cada mesa un cartón de cerveza fría.

Platico con el Profesor Francisco Espinoza que da clases en el Colegio de Bachilleres. Le pregunto sobre el sistema educativo en la región. me dice que la población en el nivel secundaria disminuyó de 380 a 230 por la creación de tres Telesecundarias y que el porcentaje de mujeres en aulas es del 53%.

Y mientras comentamos sobre la asistencia de las y los niños a la primaria y la dificultad del aprendizaje por distintos factores como la falta de constancia por el trabajo en el campo, incluso el acompañamiento de las y los menores a sus padres a los campos de cultivo, le pregunto cuál es el porcentaje aproximado de niñas que cursan el nivel profesional y las áreas que elijen.

El 3 por ciento llegan a estudios superiores y eligen el área de la salud, que cursan en Tlapa o Chilpancingo en escuelas de Enfermería. Los recursos económicos no son suficientes para costearles las carreras de medicina que, aunque hay una escuela con esta carrera en el montaña, hay quienes dicen que aún no está consolidada la planta docente. Y aspiran a cursar en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Cochoapa el Grande dista unos 40 minutos de Tlapa de Comonfort en un camino que quedó afectado por las lluvias de 2013. Tiene en el cuarto viernes de cuaresma su fiesta principal. Una fuente de ingresos principal está en la migración y el comercio local, en las mismas las mujeres dicen que “se parten el lomo” para ganar dinero al mismo nivel que sus maridos.

Les sorprende que una mujer haya llegado a la gubernatura y no saben cuando es la fecha del aniversario del voto. No está en su interés. Como tampoco ellas en el de legisladores locales que hablan desde Acapulco de reducir la violencia y que impulsan desde Chilpancingo leyes para combatirla.