Violeta del Anáhuac / Guerrero, la prioridad

Anteponer algo en tiempo y forma nos dice el significado de la palabra prioridad y me preguntaba, cuando hay, de acuerdo a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, 29 municipios de la entidad con 270 mil personas damnificadas por el Huracán John, ¿cuál es la prioridad de Guerrero?

El segundo Informe que debía rendir en el 2023, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no fue emitido porque la prioridad en ese momento estaba centrado en el puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez devastados por el Huracán Otis, el documento fue entregado en forma física al Congreso Local para la revisión conducente.

En este 2024, cuando se acerca el tiempo de rendir el tercer informe, otro huracán centra la atención dando prioridad a los asuntos del estado.

En la entidad, el gobierno estatal ha desplegado a su gabinete en una organización gubernamental denominado Fuerza Operativa Guerrero. A través de la cual debidamente uniformados con chalecos guindas los de mandos subordinados y de chaleco crema y gorra las y los funcionarios, recorren las zonas lastimadas.

La propia gobernadora recorre la entidad, supervisa caminos, entrega apoyos y abraza en aliento a la ciudadanía.

El pasado lunes 30 de septiembre se renovaron 84 alcaldías de 85, porque una se rige por el sistema de Usos y Costumbres, sin confirmación de las autoridades respectivas para conocer si todos y todas las alcaldesas tomaron protesta, así como el marco de seguridad de las mismas, podemos decir que hay mandos nuevos en su mayoría y reelección en otros. Pero no me queda claro quien asumió el mando en Copala donde mataron al alcalde electo y su suplente fue detenido un día antes acusado de desaparición de personas.

¿Cómo entender la prioridad del estado de Guerrero? Pensando hacia dónde debe avanzar, con acciones que caminen a la par con la atención de la emergencia? Están siendo considerados todas y todos los alcaldes en ese equipo de Fuerza Operativa Guerrero o se rige por colores. Porque los chalecos guinda tienen el mensaje a quien recibe los apoyos el color del mando de quien los envía, por lo tanto ¿también es campaña?

Para este momento, con caminos cortados, por ende, con pobladores aislados…¿qué ruta es la que queremos las y los ciudadanos y cuál la de las autoridades?

Podrían decir malquerientes que resulto no empática ante la emergencia por esta reflexión, pero he estado cerca en la atención periodística de varias emergencias, como también he observado el desarrollo político y administrativo que han dado y considero que para dar certeza al resto del estado y con ello dar confianza en que todo está bien y que se marcha por buen camino algo está haciendo falta en esta entidad donde la gobernadora está en el territorio y tiene una excelente relación con la Federación.