Violeta del Anáhuac | Evelyn y Aguirre, juego de poder

La respuesta de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue política, pero también fue de utilidad política para parar a todos los ex gobernadores que quieran decir algo sobre su gobierno: “para todos los ex gobernadores mis respetos, yo no opino nada sobre ellos. Cada quien ya tuvo su tiempo”.

La respuesta no está mal, pero evidentemente no refleja trabajo político, ni amplía la posibilidad de dialogo con actores políticos, incluso escuchar sus experiencias para ver qué de lo que su experiencia rescata para guiar la brújula que tiene constitucionalmente en sus manos y que la marcará en la historia.

Hasta ahora, solo dos ex gobernadores han hecho “revisión” a su ejercicio de gobierno: Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero. Ambos del PRD, de los otros ex Mandatarios, no se ha escuchado su voz en ningún sentido, aunque siguen activos como Héctor Astudillo, Rogelio Ortega, Rubén Figueroa.

Es bueno que se manifiesten los ex gobernadores? Es sano, políticamente, que lo hagan?

En la vida política activa, las y los actores políticos se pronuncian por distintos temas. Ello permite saber en qué andan y qué observan.

Así lo hizo durante muchos, muchos años, antes de ser Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Incluso sus intervenciones en tiempos oficiales de los partidos políticos le escuchamos descalificar al poder con frases como “cochinos, puercos”, por citar una cuando calificaba a políticos a quienes se les relacionaba con corrupción. Ahora, silencia a la crítica.

La revisión que hizo Ángel Aguirre Rivero no es mala, aunque si incomoda sin duda alguna, incluso hasta pasa a traer a Héctor Astudillo cuando dice que “nadie” después de él, ha hecho hasta ahora obras relevantes en la Tierra Caliente.

Pero creo que hay algo rescatable de la opinión que vertió el dos veces ex Gobernador, convocó a un gran dialogo, a una gran oportunidad de encuentro de diversos políticos, partidos, actores y actoras políticas para hacer un frente común contra la violencia, y aunque citó a Acapulco, a Chilpancingo e Iguala, el contexto fue la Tierra Caliente.

Con esto me quedo, si. Silenciarlos no ayuda. Sí hace falta una reunión de ese nivel que permita mostrar respeto entre la clase política, que permita ver el compromiso que tienen con la entidad en todo el tiempo, no solo en las elecciones, y que se comprometan a actuar en el nivel de influencia que tienen -evidentemente lo hay- en estos lugares, para pacificar una zona que está mostrando una crisis.