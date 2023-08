Violeta del Anáhuac | Armando Chavarría ¿en el olvido?

El calor de la sangre corriendo por mi cara ante ese golpe del cortinero en mi frente una noche sin luz, dejó de ser lo relevante, cuando vino a mi memoria una pregunta que me había formulado como conductora del noticiero de televisión, a través del cual dimos a conocer el asesinato del Diputado Armando Chavarría Barrera ¿porqué no tenía sangre su frente si ahí estaba la huella de un balazo?

La mañana de ese jueves 20 de agosto tenía proyectada una agenda de actividades amplia, iniciaba mi día con la conducción del noticiero a las 8 de la mañana. La figura de Mercedes Calvo Elizundia de Astudillo se perfiló en el marco del estudio que teníamos en la calle Rayón, Merce, como se le conoce, llegaba siempre sin avisar, sabía que las puertas del noticiero estaban abiertas y dispuestas para ella y el Alcalde, Héctor Astudillo Flores, en ambos periodos municipales.

Iniciamos la entrevista y de pronto, me con señal de tv, Alejandro, camarógrafo en estudio, que debo cortar, mi mirada hizo que por el “chícharo” de enlace entre la producción con Néstor y Martín, en el primer piso, me indicaran que entrabamos a dar una noticia relevante: el asesinato del Coordinador del Congreso Local, Armando Chavarría Barrera.

Mercedes y yo nos sorprendimos enormemente. Ella se quedó un rato para escuchar. En tanto hizo algunas llamadas y en el desarrollo del programa, que se extendió por casi cuatro horas más, me confirmaba el hecho.

Martín se fue junto con Alejandro al lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida del Legislador, desde ahí hicimos enlaces, y otras llamadas más que entraron al estudio.

Cité lo que sería mi último encuentro con el Diputado Chavarría. Previo, coincidimos en el restaurante La Misión, se acercó a mi mesa, gentil como era cubrió la cuenta y me envío una botella descorchada de vino blanco. Me dijo que quería hablar sobre un video para “lo que venía”. Le pedí no me dejara plantada. Lo cumplió.

Llegué a la cita a su oficina de la Junta de Coordinación Política donde despachaba en su calidad de Coordinador, de hecho, salió a recibirme en la entrada al recinto. Mientras caminábamos me di cuenta de que se le acercaban hombres y mujeres conocidos y desconocidos y lo abrazaban. Con la mirada recorrí su entorno y no vi ningún escolta. Le pregunté si mi apreciación era la correcta y me dijo “así es Isabel, no cuento con escolta”, -porqué? Le pregunté y la respuesta casi en mi oído “me la retiraron”. Siguiente cuestionamiento -quién?, más cerca: “el estado”.

Entramos a su oficina, me ofreció un café o un agua, acepté el agua. Hablamos sobre el video, algo que merece comentario aparte, y me dijo que ya un equipo le apoyaba en la elaboración de materiales audiovisuales pero que quería presentar en su fiesta de cumpleaños, el 27 de agosto, día previsto para su destape para la candidatura a la gubernatura, un video humano “como ustedes lo saben hacer, me dijo” y agregó “quiero su voz en ese video y que usted haga el guion, mismo que no revisaré, confío plenamente en su profesionalismo y de su equipo”, hasta el cargo que, dijo, quería que yo ocupara en su gabinete.

El Diputado Armando Chavarría Barrera fue asesinado. Vestía ropa deportiva. Su cuerpo estaba en su auto. No había sangre en su cara cuya frente estaba sumida por el impacto de un balazo. Miré la toalla con que limpiaron mi cara para revisar la herida. No tenía dolor, en mi mente el rostro, la sonrisa y las imágenes de quien aspiró gobernar Guerrero estaban presentes, así como su paso por la Universidad, el Congreso, el Senado, su velorio, su sepelio, los homenajes, y creo que, en este 2023, a 14 años, el olvido.