Violeta del Anáhuac | Acapulco sin espacio en sus panteones

La voz del otro lado del auricular me dejaba sin aliento. Cambiaré los nombres por respeto a su propio proceso de sobrevivencia de Otis. “A Carmen, a ella la operaron por el golpe que le dio Otis, tenemos que esperar; a Ruth no hemos vuelto a saber de ella, solo se reportó en un chat diciendo que estaba viva, pero no sabemos de sus demás familiares; Reyna está de pie, como el grupo, pero cada una con afectaciones gruesas. Mi consuegra se cayó al intentar quitarle a Otis la foto de su hija que ya falleció. "A... sigue la relación de la situación que viven en este momento

Una llamada más del puerto. “Amiga, recibí tus mensajes, apenas tengo algo de internet y de luz, ya me puedo reportar”, me dice. La escucho agitada, con sobresalto. -Te escucho muy agitada, tu presión está bien? Acierto a decirle, y me contesta: “Muy alta. Me dijo la enfermera, pero estoy viva, junto con mis hijos”. Hacemos una corta Oración y continuamos:

-Me dicen que vieron salir del panteón a dos integrantes de la familia “N” de Acapulco, pregunté sobre algún familiar en Chilpancingo y me dicen que no hay ninguno pero que el sepelio fue de una mujer trasladada de Acapulco, le digo. La respuesta no es alentadora: “sí, lamentablemente Otis la encontró frente a la ventana de la Bahía desde donde se veía el huracán y cuando quiso correr el ventanal se estrelló al impacto del aire y salieron disparadas como saetas los cristales y le cortaron la cara y la garganta, murió desangrada en el tiempo que Otis dejaba en todo el puerto su marca”.

-Pero ¿por qué el sepelio en Chilpancingo? “Porque en Acapulco no hay espacio en los panteones”, me dice categórica mi otra amiga y me cita la epidemia de Covid-19 “Esa pandemia ya había mostrado la falta de previsión de panteones, pero en esta emergencia, como que no cuadran los números del gobierno con los que están siendo sepultados fuera de Acapulco, como la de “N” que va a reposar en Chilpancingo”.

En este tema se extiende. Si una familia con tantos contactos dentro de la política ha tenido que trasladar a su familiar fuera de Acapulco, debe ser una realidad dramática no encontrar forma de un sepelio y un entierro como los conocemos en el puerto.

A mis amigas, acapulqueñas de cepa, de toda su vida, les pregunto: -Dice el Presidente de México que habrá Navidad con un Acapulco con turismo y servicios y serán felices todos. La coincidencia de ellas es completa: el Presidente no tiene idea de como recuperar el puerto y desconoce que Acapulco está destruido, incluida su hotelería y los servicios adicionales como restaurante, bares, y demás.

Esperé mucho para saber de mis amigas, periodistas, escritoras, turisteras, políticas, activistas, profesoras, poetisas, pintoras, etcétera. Frente al “estamos listas para ayudar. Y si no podemos desde fuera somos enlace para medicina, víveres, agua, mensajes a sus familiares, mientras se restaura la conectividad de internet y todo el puerto logra tener agua y luz” está lo otro, saben que será difícil el reinicio escolar, que la vida social se ha detenido, que los clavadistas revisan el fondo de La Quebrada para ver si hay condiciones para retomar su actividad, incluida la afectación que me dicen tiene el hotel “El Mirador” que la hotelería no se levanta por decreto, ni las palapas para los restaurantes son de plástico, portables y gratuitas.

Miran la bahía, se levantarán de la devastación que dejó el Huracán pero no en el tiempo que dice la clase política, aunque hoy están derrumbadas entre los escombros de sus casas y de sus recuerdos, y lo más triste dicen es que “no parece que haya presencia del gobierno” y enfrentan cada cual su shock, su tristeza y su depresión.