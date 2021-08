Vicente Guerrero: Haces falta

Este año se celebra el Bicentenario de la Independencia de México, y corresponderá a quienes enarbolan la bandera de la Cuarta Transformación realizando los eventos y actos cívicos designados para que quede significativo en la historia del México contemporáneo que les toca gobernar. Pero este día lunes 9 de agosto, la entidad, porque aún no sale su festejo de las fronteras de este estado, lo celebra, y queda dentro de los límites como un personaje local y no lo que es, un personaje nacional. agreste montaña traigo a mi mente el cabalgar de un movimiento que se enfrentó a toda una institución establecida y financiada por España. Y no puedo dejar de admirar a las figuras representativas y el arrojo que los condujo a correr riesgos para alcanzar un objetivo que estaba más allá de un periodo de gobierno, en la constitución de la patria; las condiciones imperantes en la segunda transformación con la reforma; la geografía del territorio en una movilización mayoritaria realizada por campesinos en la tercera, con la revolución, y esta que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha denominado la cuarta transformación. El transporte en el que me muevo ha llegado a Chilapa. Hacemos un alto. El arribo a la capital de Guerrero está más cerca. Mi compañera de viaje, una Profesora, dice que el viaje la ha cansado mucho y que aún le falta para llegar al puerto de Acapulco, su destino. "¡Ánimo!" Le digo mientras la unidad se pone en movimiento. Y ella retoma la plática de su vida. Trabaja como Profesora, la internet no la deja hacer su trabajo y menos sino tiene laptop. Dice que es de Acapulco pero que vive hace más de 20 años en Tlapa. La escuela le queda lejos, le teme a la pandemia y… interrumpe su historia para mostrarme en el camellón central, el monumento de una mujer “¡es la Corregidora!” Me dice y agarega que como “La Corregidora”, ella pertenece al grupo siervos de la nación.Busco con la mirada y la señalo la estatua que está ya en nuestro costado y el digo que ella es Doña Eucaria Apreza. Me mira muy sorprendida y me dice que no, que es la Corregidora para luego decir “¿y esa que dices, quién es?”. “Profesora -le digo, te toca investigar”. Hace un silencio.Hace unas semanas el Presidente incorporó a una comunicóloga para que exhiba “quien es quién” en la noticia que afecta al Presidente. Podrían las tres transformaciones anteriores detenerse en la descalificación continua para alcanzar su propósito? Podrían encabezar un movimiento si le apuestan a la desunión y al odio? Pueden encabezar con liderazgo una transformación donde no caben más que los que se alineen. Entendido así como parte del dicho del Gobernador de Guerrero cuando dice que en el regreso a clases “se alinearán” y agrega “como lo hemos hecho con la vacunación en la pandemia”. Como político entendió que se está dentro o de lo contrario ¿no se está ?. Estamos a poco más de un mes para la celebración del Bicentenario. A menos de un mes para la renovación del Congreso de la Unión. A poco más de un mes para la renovación del poder legislativo en la entidad y de los mandos en los municipios y menos de 90 días para el cambio de mando en el Poder Ejecutivo. Y estamos a punto del Informe del Presidente de México y de cumplir su tercer año de mandato y… no entiendo nada de lo que quieren decir con la 4T. Si la entidad no tiene obra federal y la división y la confrontación son los signos cotidianos en medio de una pandemia con presente incierto. Cuanta falta hacen los liderazgos como la del Don Vicente Guerrero, quien sostenga y quien brinde sentido ideológico a esta nación porque parece se construye una sociedad imitando las que han mostrado resultados como pobreza y dictadura. 