¿Verdad o guaca?

El pasado fin de semana estuvo en Guerrero el presidente López realizando eventos en la región de La Montaña. Al final de su estancia anunció un “Plan de apoyo” para nuestro estado.

Bienvenidos recursos que nunca sobran en esta entidad federativa. Pero me pregunto, ¿de dónde vendrán o saldrán esos dineros? Quiero explicarme: en el proyecto de presupuesto de egresos que envió el presidente a la Cámara de Diputados se contempla que para Guerrero se destinan 61.8 mil millones de pesos (un aumento de 5.8 mil millones de pesos más que lo que fue para el ejercicio de 2021).

Entonces, la “lana” extra, que dijo el presidente, con la que se va a apoyar a nuestro estado debe aparecer en ese presupuesto.

Sin embargo, han pasado cinco días y yo no he visto que en la Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados aparezca el oficio mediante el cual se envía un “alcance”, adendum o anexo al proyecto que el Ejecutivo envió hace días a la consideración de los diputados federales.

Confío en que en los próximos días se realice el trámite administrativo respectivo; porque, de lo contrario, todo va a quedar como la rifa (que no lo fue, sino estafa) del avión presidencial o la “inauguración” de vuelos en el aeropuerto (que parece terminal de autobuses) de Santa Lucía (por cierto, en éste solamente habrá catorce posiciones para aviones, no obstante costar lo mismo que el cancelado, en donde habría 143 posiciones y que no íbamos a pagar los mexicanos; pero debido a la inteligente decisión del mandatario federal, pagaremos sendas obras por tres generaciones) o la “inauguración” que hizo el señor López del parque Papagayo.

Confío en que no sea una “guaca”, que entre los costeños significa burla, relajo, mitote, engaño. Por eso confío en la palabra de Andrés López -el Maestro José Muñoz Cota decía que “el hombre es su palabra”- porque para que se ejerzan esos miles de millones de pesos deben estar expresados y autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De lo contrario, eso y la nada son lo mismo. Ignoro de dónde va a sacar el presidente esos recursos. Me refiero a los que son verdadera inversión, no a los programas clientelares, los cuales no son productivos, ya que no generan bienes o servicios ni son empleos sino dádivas o, en el mejor de los casos, becas que se pagan con los impuestos.

Pero, en este momento, de conformidad con los documentos públicos hasta ahora conocidos, ese “apoyo” todavía no existe.