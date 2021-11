Vacunación humana

En verdad, no sé si es mala fe, ignorancia, falta de criterio o qué sé yo, pero la decisión de vacunar a personas de cierta edad y rezagados en una sola sede fue pésima.

¿Como es posible que el delegado no haya visualizado que Acapulco es el municipio con la mayor población del estado y que de acuerdo a los registros faltan miles de personas por vacunar de todas las edades que por diversas razones no lo han hecho y que una sola sede no sería la mejor opción por el gran número de convocados que llegaría a vacunarse?

La convocatoria rebasó todos los límites que tenían por parte de la autoridad sanitaria.

El gran número de personas que acudió provocó empellones, insultos, malestar y cao s, porque no había una cabeza que pudiera controlar y poner orden; mucho menos excusa o respuestas para los ahí reunidos.

¿Qué acaso no se recomiendan por parte de la Secretaría de Salud la sana distancia ? ¿Por qué entonces convocar a la multitud?

Por otro lado, hacerlo en Ciudad Renacimiento únicamente tampoco fue asertivo, ya que la población que se traslada, por ejemplo, desde Pie de la Cuesta y otras comunidades de más allá tienen que desplazarse de muy lejos, con pésimas condiciones de transporte, sin dinero incluso para poder echarse un taco y por la distancia a recorrer tendrían que llegar con mucho tiempo de anticipación, teniendo que pernoctar desde la noche anterior en condiciones inhumanas alrededor de las instalaciones con el riesgo de la inseguridad latente, sin garantía de alcanzar el.

Señor delegado, al buen comensal se le conoce desde la forma en que mueve el atole. ¿No era más fácil y mucho menos problemático distribuir a la población en por lo menos tres puntos de vacunación con condiciones de protección contra el sol, sobre todo a las personas de mayor edad y con problemas de salud graves?

Es penoso ver a los (las) ancianas, tapándose como pueden del sol inclemente y estar parados durante horas sin que la fila avance porque no hay orden, lo que aprovechan los vivales que se meten sin haber hecho fila.

Hacerlo solamente en Ciudad Renacimiento provoca miedo a mucha gente por ser un lugar con gran índice de inseguridad.

Pero hay otro sector que ni siquiera sabe cómo llegar al deportivo “Jorge Campos”, por lo que seguramente se abstienen de acudir al llamado.

Señor secretario de Salud federal, ahora que su sede está en el puerto, meta orden y por lo menos gire un extrañamiento al delegado para que coloque en lo sucesivo otros puntos de vacunación con lo que, pronto tendremos a la gran mayoría de la población vacunada y protegida, como es lo deseable.

De otra forma esta metodología utilizada seguiría inhibiendo la vacunación de muchas personas.

Señora gobernadora, ojalá usted pueda ordenar nuevas convocatorias de vacunación conforme a lo aquí expuesto en beneficio de los acapulqueños.