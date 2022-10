Unámonos contra el cáncer de mama

El día miércoles 19 de octubre se realizó la campaña internacional contra el Cáncer de Mama. El hecho de portar un moño rosa, así como alumbrar edificios y monumentos con este color es el recordatorio para que especialmente las mujeres acudan al médico después de auto explorarse y en caso de sospecha de alguna inflamación en el pecho o simplemente de manera preventiva.

Es importante que se haga en el menor tiempo posible y ante personal médico especializado. El cáncer de Mama no solo hace daño a las mujeres, sino, también a los hombres que pueden desarrollar este mal sin olvidar a los familiares que los apoyan en su viacrucis.

Pues bien, el hecho es que este color distintivo es la estrategia mundial que sirve de recordatorio y súplica para que las damas y/o caballeros en primera instancia se ausculten directamente y en caso de palpar un nódulo (bolita) en su pecho acudan a su clínica o médico para que éste los revise palpando dicha área y si llega a sentir uno o varios nódulos (bolitas) les ordene una serie de estudios que por lo general es la Mastografía que detecta cualquier nódulo que pudiera ser sospechoso por su volumen.

Cierto, está prueba no es gratis para todos, pero existen campañas itinerantes de los gobiernos de los tres niveles llevando a las partes más precarias los aparatos y los médicos para detectar tempranamente cualquier sospecha de Cáncer de Mama.

Más allá de la queja recurrente de las damas para no asistir al examen por lo molesto y hasta doloroso que les resulta que les aplasten los senos, la verdad es que es la forma más certera hasta ahora para detectar qué hay un nódulo inflamado. En realidad, no es mucho el tiempo que aplastan el seno, pero aún y cuando así fuera, más vale una pequeña molestia a un diagnóstico tardío de esa maldita enfermedad cuando ya no hay nada que hacer.

Hagamos viral esta información y exijamos a los distintos niveles de gobierno que se hagan más, muchas más campañas en contra del Cáncer de Mama que es curable si se diagnostica a tiempo. SI, EL CÁNCER DE MAMA ES CURABLE. Por otro lado, existe la posibilidad de que el caso extremo, el tumor cancerígeno se extirpe mediante la mastectomía (quitar el seno). Por supuesto que esto puede ser un shock para la dama al enterarse que es la única solución.

En, pero, con el debido acompañamiento y atención conjunta, médico -psicológica y hasta psiquiátrica, en caso de que lo requiera, se puede motivar y animar a estas personas a que acepten esta posibilidad de vida, haciéndolas entender que la mujer no deja de serlo ni pierde valor alguno por el hecho de no tener busto; pero esto debe trabajarse de manera coordinada y rápida porque el tiempo es limitado.

Actualmente más y más mujeres salvan su vida con los medicamentos oncológicos que día a día se van perfeccionando para dar el mínimo de molestia al paciente. Sin embargo, la medicina se ha hecho impagable no solo para los pobres; sino también para la clase media y media alta. Solo los millonarios pueden darse el lujo de poder acceder a lo mejor de la medicina. En los últimos tiempos, los medicamentos han escaseado a nivel mundial y se ha generado un mercado negro para adquirirlos.

Nuestro país no es la excepción ya que también hay escasez del mismo. Por eso, es mejor prevenir la enfermedad haciendo primeramente la autoexploración y posteriormente si se tiene la duda, los chequeos médicos para detectar a tiempo esta enfermedad. Las Instituciones públicas -que con todo y sus carencias y molestias- son la solución a las personas que no contamos con recursos económicos. UNÁMONOS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.

Difundamos por todos los medios los beneficios de la mastografía y la certeza de que el Cáncer es curable a tiempo.