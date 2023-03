Una norma absurda

En Guerrero no hay inversión directa importante. No hay dinamismo de la economía (crecimiento). Al contrario, sectores de la economía regional se extinguen debido, principalmente, a la extorsión. Y el gobierno, si hace algo, es totalmente ineficaz. Al mismo tiempo, el índice de criminalidad sigue aumentando, sin que la autoridad sea eficiente en la prevención y/o en la persecución y captura de criminales. La pobreza laboral va en aumento. En este entorno de marasmo, la titular del Poder Eecutivo envió, el 7 de los que cursan, una iniciativa a la Cámara de Diputados para adicionar un artículo 177 Ter, del Código Penal. ¿Qué dice esa adición?: “A la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Se aplicarán las mismas sanciones a la madre, padre, tutora o tutor que ejerza cualquier tipo de violencia contra la víctima para que se someta a las conductas señaladas.”

¿Los padres o tutores, junto con los profesionales (médico, sicólogo o siquiatra, por ejemplo) cometen un delito al proporcionar a un menor un tratamiento o terapia? Un delito es un acto que causa daño físico o patrimonial. ¿Cuál es el daño que un padre causa a su hijo, cuando lo lleva a ser tratado por un profesionista? Si uno de mis hijos -cuando eran menores de edad- me hubiera manifestado que “sentía” ser del sexo contrario, de inmediato lo hubiera llevado con un médico y con un sicólogo. Ahora que son mayores de edad, no me importa qué hagan o dejen de hacer con su orientación sexual. Pero, siendo niños, habría puesto atención, auxiliado por la ciencia. ¿Cuál hubiera sido el delito?

En la escuela primaria tuve de compañero a un niño que se comportaba con ademanes y gestos que parecían del sexo opuesto. Le pusieron de mote “Jacaranda” (he cambiado el verdadero apodo, por razones obvias). Veinte años después nos encontramos en un restaurant. Y su aspecto, gestos y ademanes concordaban con su sexo. Le pregunté -por la confianza que da ser amigos desde la infancia- sobre el cambio que yo observaba. Él me relató que, en aquellos años, sus padres lo llevaron con un médico, y éste ordenó análisis. Resultó que tenía déficit en sus niveles de testosterona. Bajo prescripción médica le administraron la sustancia de la que era deficitario.

Con la norma propuesta por la gobernadora, los padres se hubieran ido a la cárcel. Pregunto: ¿cuál es el acto que causa daño físico o patrimonial? Me parece un despropósito esta iniciativa. Además, ¿van a dejar sin padres al niño o la niña? Porque estarán en la cárcel. Es un absurdo. Le propongo a la gobernadora que, si quiere proteger a la niñez, envíe una iniciativa parecida a la que postuló la diputada América Rangel, ante la Cámara de Diputados de la CDMX, en la Ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de la Ciudad de México: “Artículo 79 Bis. Se considerará injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, cualquier intento de condicionamiento, presión u obligación por parte de un adulto, para la determinación de la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes contrario a su identidad biológica. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, el ejercer sobre ellos cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar que busque realizar una conversión de su identidad sexual.”