Una lección de congruencia y dignidad

El día 4 de los que cursan, durante la sesión del Senado de la República, Claudia Ruiz Massieu Salinas, manifestó su voto particular, sobre el dictamen que amplía el período para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública.

Transcribe partes de su discurso porque me parecen lapidarias y aleccionadoras de sus palabras.

Hago la cita, salvo error u omisión de mi parte: “Estamos de cara a la Nación, pero también de cara a nuestras conciencias y de cara al futuro que heredaremos a nuestros hijos. O mantenemos la vocación civilista y democrática de nuestra república o simulamos que lo hacemos . O respetamos los principios y preceptos de nuestra Constitución o, ante la supuesta urgencia, los dejamos de lado. Recordemos que el poder es pasajero, que los sexenios van y vienen. Los presidentes llegan y se van . Pero el juicio de la Historia es implacable para todos nosotros . Nuestro legado político individual, nuestra reputación personal y la misma confianza que la ciudadanía tenga de nosotros como senadores se está jugando en este recinto, hoy".

Como muchos, yo he hecho política desde muy joven. . . y entiendo que la Política es compleja , pero sé que las convicciones o son congruentes o son mentira. La política implica negociar y pactar. Eso es necesario. Pero la congruencia exige mantener posiciones firmes y consistentes, incluso ante la adversidad. Eso diferencia la política intrascendente de la política de Estado, que puede trascender.

Hoy, este Senado tiene la responsabilidad de tomar una decisión. . . que no deja lugar a la ambigüedad, porque va a marcar el destino de México: ¿impediremos o avalaremos la expansión castrense en nuestro país ; defenderemos la supremacía democrática del poder civil o rendiremos la República o abriremos la puerta a un estado de excepción con rasgos de permanencia ; dejaremos que se vulnere la Constitución o la vamos a defender; nos conformaremos en la comodidad de administrar la coyuntura o vamos a responsabilizarnos en construir soluciones de largo plazo; nos vamos a doblar ante el uso político de lo 'supuestamente popular' o vamos a hacer Política para posibilitar políticas acordes con las libertades de las personas;¿Pasaremos a la Historia como diletantes (sic) o como legisladores valientes?

México es una república civil. Nuestras fuerzas armadas han ganado un enorme prestigio. . . porque han podido fortalecerse al margen de la Política y se han concentrado en sus labores de seguridad nacional y de apoyo a la población en desastres naturales. Por décadas. . . se ha requerido de las fuerzas armadas para cubrir las labores de seguridad pública. . . pero no podemos abusar de ellas, al tiempo que dejamos de construir las policías civiles que México necesita.

Sigo creyendo que la razón, consistencia y la congruencia son más potentes y más dignas que la concertación. . . l a aceptación de la consigna o incluso el miedo al poder. Sé que defender principios -aunque sea una decisión impopular, implique remar contra corriente- conlleva costos. Pero, . . . yo estoy aquí para defender el estado de Derecho y la Democracia mexicana. Aprendí a hacer política al lado de mi padre, un político de vocación y convicción. Enemigo de la confrontación estéril. . . su ejemplo me ha acompañado todos los días de mi vida privada y en mi vida pública. Mi papá anhelaba que los políticos resultaran al menos valientes, responsables y congruentes para estar a la altura de su cargo. Me enseñó queen la Política los errores pueden comprenderse y enmendarse. Que la buena política exige negociación y diálogo; pero también me enseñó que hay líneas que no son negociables. Que las traiciones persistentes al país se enfrentan con valentía, con templanza y firmeza.

No es la primera vez en la que d ebo optar entre mi congruencia y convicciones y la construcción de 'acompañamientos' que haga más digerible la decisión tomada. En esos momentos pensados en las lecciones que mi padre me dio, no solo cómo hacer Política sino cómo debe ser un Político. . . El saber que la congruencia y la consistencia me hacen una mejor política, más confiable y más digna de representar a los mexicanos me ha dado fortaleza. Hoy, este dictamen se me presenta (como un dilema): ¿Cuál sería la mejor decisión que me permitiera honrar mejor a mi padre; y si se pudiera, verlo a los ojos como veo a mis hijos todos los días, con la confianza de no haber dudado de mis convicciones,ni defraudado mi nombre; y así tener la fuerza para seguir construyendo el legado que aspiro legarle a mis tres hijos: uno de congruencia y de dignidad.”