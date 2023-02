Un parámetro para juzgar con perspectiva de género

Quedó de manifiesto en la conferencia del pasado miércoles, “La sentencia Mariana Lima Buendía de la SCJN como parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género”, que las autoridades se alían con los feminicidas en un pacto patriarcal y omisión de las leyes con perspectiva de género; es el caso de Mariana Lima Buendía quien hace doce años su muerte no fue investigada bajo estos lineamientos.

En esta conferencia llevada a cabo en la ciudad de Chilpancingo, la señora Irinea Buendía narró que el 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de México emitió la sentencia relativa a la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, constituyendo el primer pronunciamiento de este tribunal relacionado con el feminicidio, para juzgar con perspectiva de género, quedando asentado este caso emblemático para futuros casos de violencia feminicida.

Tras una vida de violencia, física, psicológica, verbal y sexual por parte de su esposo, el 29 de junio de 2010, la joven Mariana, de 29 años y estudiante de la licenciatura en Derecho, pierde la vida; aunque su muerte levantaba sospechas por parte de su madre la señora Irinea Buendía, quien tenía conocimiento de lo que vivía su hija al lado de su esposo, un agente ministerial.

El esposo declaró que la había encontrado colgada de una armella, por lo que procedió a bajarla y depositarla en la cama para reanimarla; esta declaración la dieron por cierta, sin hacer la debida investigación, debido a que en el grupo de investigadores se encontraba su esposo quien, además, pidió que se documentara que no fue homicidio, sino suicidio.

Y como se trataba de la muerte de una mujer más, no dieron importancia; y no solo eso, el caso estuvo salpicado de muchas irregularidades y omisiones, por lo que la señora Irinea Buendía retomó el caso de su hija, asesorada por grupos feministas, litigantes, y con los libros que su hija había dejado, hasta hacer que se declarara que fue feminicidio y se investigara conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y los tratados internacionales que hemos mencionado en muchas ocasiones; sin embargo al acudir a las debidas instancias, no encontró respuesta por lo que acudió a la Corte Internacional y a la Suprema Corte de Justicia, para la revisión del caso.

Los instrumentos nacionales como internacionales elementales para integrar la investigación de la muerte de las mujeres además de la LGAMVLV, son La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará 1994, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer adoptado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Derechos Humanos, entre otros.