Un monumento a cada madre

Las madres, en la antigüedad, tenían los hijos que “Dios les daba” y a los hombres los hijos con las mujeres que ellos querían. Por un lado, se decía que Dios bendecía a una mujer cuando tenía tantos hijos. El problema es que era muy raro que sobrevivieran todos puesto que había muchas enfermedades o también se morían a la hora de nacer. Sin embargo, a nuestras abuelas les tocaba parir por docenas. No había anticonceptivos para planear la familia. De hecho, hace algunos años que se fabricó la primera pastilla anticonceptiva, porque también muchas madres no aguantaban los embarazos constantes o no eran debidamente atendidas y morían en el parto. Algunos historiadores dicen que de diez hijos muchas veces solo sobrevivían tres.

La maternidad siempre ha tenido un gran significado. Entre los aztecas las mujeres que morían en el parto eran homenajeadas como a si hubieran ido a una batalla como lo hacían con los guerreros, toda vez que eran consideradas unas guerreras.

Y en la conquista, los españoles nos trajeron la religión católica en la se predica que Jesús nace de una mujer virtuosa, tanto, que no tuvo relaciones carnales, y el papel que juega es el de una madre santa. No se puede comprender el papel de María si no es a través de ser madre. Y porque ser madre era lo más sublime, aunque de esa fecha a nuestros días hay miles y miles de mujeres que se convierten en madres sin desearlo porque han sido violadas, o niñas y adolescentes que las venden y que las obligan a ser madres. O los casos actuales, donde se comete feminicidio y dejan a sus hijos en la orfandad.

Con la revolución industrial, todo empieza a cambiar cuando la mujer se incorpora a los trabajos productivos fuera de casa; solo que casada o no, seguía la mujer embarazándose y a la vez, buscando los métodos para evitarlo, a veces recurriendo a los abortos.

En 1951 ya empieza a darse a conocer la píldora anticonceptiva, por lo que la Iglesia pone el grito en el cielo y en la tierra. Prohibía a las mujeres católicas hacer uso de esa píldora “del demonio”. Y un recurso para contrarrestar era inventar “El Día de las Madres”, para subliminar el papel de las abnegadas mujeres mexicanas. Se volvió una gran fiesta comercial y no había hogar donde no se celebrara a las madrecitas, hasta la fecha. Por fin, si ser madre era una bendición, por qué a las madres solteras se las repudiaba, con títulos denigrantes porque rompía las reglas de la sociedad.

Ser madre en nuestra sociedad es símbolo de sacrificios, de aguantar, de amor, de trabajadoras de bondad, (no de ser perfectas); promover la abnegación para que con ese título, tenían que cargarle la mano para que los varones se desligaran de obligaciones y se fueran a las cantinas o a los prostíbulos. Para pisotear sus derechos humanos y sobre todo sus derechos reproductivos.

Por supuesto que las madres mexicanas y de otros países merecen que se las reconozca y se las valore por todo lo que son y lo que dan y les hagan un monumento, pero más que eso se respeten sus derechos.