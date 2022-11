Un extinguidor y el tetraedro

En días anteriores a éste -creo que fue el 5 de noviembre de los que cursan- se difundieron, por las redes sociales Twitter y Facebook, escenas donde automovilistas retrocedían en sentido contrario al flujo vehicular en la carretera, a partir del punto de “Dos arroyos”, en la que hemos denominado “la super carretera” que conecta a la ciudad de México con Acapulco. Y la causa de ese comportamiento era que, en el punto arriba citado, había individuos armados asaltando a quienes hacían uso de esa vía. Ignoro el grado del daño que esas imágenes le han causado a Acapulco y a Guerrero; pero debe ser altísimo.

No hay policía preventiva eficiente y eficaz, tampoco la policía estatal ni la Guardia Nacional ni el ejército que siquiera abatan un poco los actos y hechos delictivos. Con este grado e índice de criminalidad es muy improbable que haya alguien (persona física o moral) que quiera invertir en la ciudad y puerto, así como las poderosas agencias de viajes que nos traigan el turismo de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Sin condiciones de seguridad no puede haber inversiones importantes. De esas que representen un dígito del producto interno bruto del estado. Sin inversión no hay creación de empresas o fábricas; sin éstas, no hay generación de empleos; sin éstos, no hay producción de bienes y/o servicios; y sin éstos,no hay dinero, ni para las familias (ingreso producto del empleo) ni para el gobierno (ingreso producto de impuestos, aprovechamientos y/o derechos).

Así como rezan las instrucciones, que lleva en la etiqueta un extinguidor de fuego, de apuntar y accionar el artefacto directamente a la fuente de ignición; así también, el aparato del Estado (municipio, estado y federación) deben apuntar y accionar sobre el foco de la violencia.

Permítame hacer una analogía, considerando a la criminalidad como un incendio. Éste, para que se produzca necesita cuatro elementos: el oxígeno(ineficacia/corrupción de la autoridad), el calor (condiciones socioeconómicas adversas), el combustible (individuos carentes de educación, principios y valores éticos) y la reacción en cadena (grupos delictivos). Esto se conoce como “el tetraedro”.

Dice el manual: “Si uno de estos elementos no existe o se elimina, no hay o se termina el incendio. Este principio se utiliza para la extinción de incendios.”