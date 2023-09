Un estado inocuo

El nueve de septiembre de este año fue asesinado Víctor Manuel Salas Cuadras, fiscal regional en la Tierra Caliente. El martes 12 de los que cursan, Fernando García Fernández, delegado de la FGR, también fue asesinado. El miércoles próximo pasado fueron rafagueados comerciantes y transeúntes en un tianguis del boulevard Vicente Guerrero, en Acapulco.

El índice de criminalidad no ha bajado, al contrario, va en aumento. Los criminales se saben poderosos, inmunes e impunes. No hay autoridad que los detenga porque no hay plan, ni programas, ni acciones, ni inteligencia, ni recursos humanos capacitados. Además, se advierte el miedo y terror que impera dentro de los cuerpos de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional y el Ejército.

El próximo desfile militar del 16 de septiembre, veremos desfilar a elementos de estos cuerpos militares, incluyendo a la Marina Armada. Su paso será marcial y su actitud gallarda y porfiada.

También veremos tanquetas, aviones, helicópteros, armamento en general. Pero nada ha servido ni sirve para acabar con la violencia, los secuestros, la extorsión, los asesinatos y, sobre todo, para reivindicar la supuesta soberanía del Estado que cada día le disputa la titularidad el crimen organizado.

No estoy denostando, solo menciono hechos y actos que están a la vista y testimonio de todos. “Lo que se ve, no se juzga”. Lo evidente es que, toda esa parafernalia (desfile, uniformes, armamentos, etcétera) no son ni han sido ni eficientes ni eficaces. Las autoridades municipales, estatales y federal han abjurado de sus deberes, bajo la consigna “abrazos, no balazos”.

Han defeccionado de sus obligaciones -porque así se lo ha ordenado Andrés López- y han convertido al Estado mexicano en inocuo ante los inicuos, por no decir que es un Estado fallido.