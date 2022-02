Travesía constitucional

El filósofo y jurista Ferdinand Lassallee en su obra ¿Qué es una Constitución? se pregunta “¿en qué se distingue una Constitución de una simple ley?”, respondiendo que la “Constitución no es una ley como otra cualquiera, sino la Ley fundamental del país”.

De ahí, que el tratamiento y relevancia que las Constituciones escritas o no, poseen en los Estados contemporáneos, se erige como uno los elementos sustanciales que le dan vida y guía a una armónica convivencia en sociedad.

En el caso de México, la historia Constitucional se remonta a hace más de dos siglos, pues desde Chilpancingo, un 13 de septiembre de 1813 José María Morelos y Pavón inauguró los trabajos del Congreso de Anáhuac, en el que brotaron a la luz tanto los Sentimientos de la Nación como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán, antecedentes de la primera Constitución Mexicana.

En 1824, desde el 31 de enero se presentaron los siguientes grandes pasos en favor del Constitucionalismo, con la expedición del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, preludio de la Constitución Federal del 4 de octubre del mismo año. No obstante, las álgidas pugnas y los vaivenes políticos e ideológicos que vivió México durante las siguientes tres décadas implicarían cambios en los documentos Constitucionales, con la aparición de las denominadas Siete Leyes de 1836, las Bases Orgánicas de 1843 y el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847.

Especial mención merece la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, por su reconocida naturaleza liberal, misma que fungió como la base para la reforma promulgada el 5 de febrero de 1917, que como tal dio origen a una nueva Constitución Política vigente hasta nuestros días.

La reformabilidad de la Constitución en vigor ha sido uno de los temas más debatidos en los ámbitos social, político y académico, pues desde su promulgación hasta la fecha, su contenido ha sido modificado a través de 251 Decretos de reforma que han cambiado en 763 ocasiones su articulado.

Evidentemente, no es un hecho menor el Poder reformador de la Constitución llevado a la práctica durante el último siglo; pero, así como han evolucionado las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país, la Carta Magna se ha ido adaptando con cambios sustanciales e inobjetables.

Muestra de ello es que si hoy en día quitáramos las reformas de las que ha sido objeto el texto Constitucional encontraríamos por ejemplo: que las mujeres no tendrían derecho a votar ni a ser votadas; tampoco existiría el INE como órgano autónomo encargado de organizar y vigilar las elecciones, ni la CNDH, incluso prácticamente no existiría ningún órgano constitucional autónomo; además, no estarían reconocidos el derecho de toda persona a la protección de la salud ni la obligatoriedad de la educación básica, media superior y superior; entre muchos otros temas de inexcusable observancia que se han incorporado a la Constitución mexicana.

La tendencia sigue la misma ruta, pues en el primer trienio del gobierno del Presidente López Obrador se publicaron 18 decretos de reforma Constitucional que modificaron 55 artículos y próximamente se encuentran en la arena pública planteamientos de cambios en la industria eléctrica, guardia nacional y en materia electoral.

Nuestra Constitución Federal ha llegado a su 105 aniversario, con un gran espíritu reformador y progresista, el reto es continuar por el sendero de que cualquier cambio obedezca al verdadero interés y beneficio de la colectividad a corto, mediano y largo plazo, sin promesas ilusorias ni intereses personalistas.