¿Tienen derechos los animales?

Antes de entrar al tema de esta colaboración, me adelanto a las personas que piensan que previamente a tutelar derechos de animales se deben atender otros derechos como la vida y la salud de los seres humanos. Estoy de acuerdo parcialmente y señalo que los seres humanos tenemos derechos humanos consagrados en la Constitución y son obligatorios respetarlos -aunque solo sea en letras - por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. En, pero, vivimos en un planeta deshumanizado en donde se prioriza los intereses económicos y políticos antes que los derechos humanos. Ahí están las guerras , los desplazamientos forzados de las personas, el éxodo de los migrantes, el tráfico de drogas, etcétera.

Los animales son seres vivos que cohabitan con el ser humano en este planeta. Ellos sirven para alimentarnos, para divertirnos, para apostar, para compañía, para elaborar ropa, para la labor, para transporte, para atenuar enfermedades, de conejillos de Indias para experimentos científicos, etcétera.

Bajo este amplio concepto podremos decir que los animales -aún y cuando hay leyes de Protección Animal- necesitan ser protegidos por las autoridades en los hechos. Ejemplo de lo anterior: Los animales que nos dan alimento merecen morir de una forma piadosa con una pistola de descarga eléctrica en lugar de desollarlos. El delfín se le protege para no ser pescado accidentalmente en la pesca del atún, en, pero, existen medidas internacionales y embargos como penas para que se utilicen redes con una medida específica y salvar a la mayoría de dichos peces.

Los animales en los circos ya fueron prohibidos y colocados en zoológicos. Aunque hay que decirlo, en la capital de nuestro estado se dijo que algunas especies del zoológico de la capital fueron sacrificadas para una comilona y su director despedido. Los caballos de tiro de las calandrias de la Costera fueron retirados y mandados a un santuario especial en Puebla, donde tiene mejores condiciones de vida.

Sin embargo, aún hay una fobia en contra de animales como los perros y gatos, a quienes se les maltrata, se les abandona de la peor manera y hasta se les mata bestialmente Léase el caso del perrito que lo tiraron en el cazo hirviendo para sufrir una muerte cruel. O los perros de pelea que sirven para apostadores y satisfacer sus bajos instintos, para ganar o perder dinero sin importarles el sufrimiento de los canes. Para ello tenemos que decir que quien tiene animales adquiere una obligación de alimentarlos, darles un lugar fresco y limpio, así como amplio para que se muevan libremente, atenderlos en la enfermedad y hasta sacrificarlos cuando el sufrimiento sea notorio.

Las personas acostumbramos a aceptar, comprar o adoptar animales cuando nacen, pero al crecer ya no los queremos por la cantidad de alimento, su aseo, y espacio que requieren y al vivir en los minidepas modernos pues no caben, además del olor que impregna a la vivienda, por lo que, son abandonados en la calle o en despoblado cuando no se encuentra adoptante. Por lo anterior estoy de acuerdo con las personas que salieron a la calle a manifestar su ánimo en favor de la protección real a los animales que nos alegran la vida y la hacen más llevadera