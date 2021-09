Tercer Informe de Gobierno

Ante el informe rendido por el jefe del Ejecutivo federal, la verdad no dijo absolutamente nada bueno para México y los mexicanos; pareciera que está viviendo en un paraíso donde no existen problemas que resolver, todo fue fantasioso, y como siempre, para el gobierno federal los problemas de los mexicanos se encuentran resueltos, aunque sea todo lo contrario.

Cuando es todo simulado, no existen programas sociales , no hay apoyo al campo, tampoco existe apoyo para medicamentos para los niños con cáncer, que muchos de ellos han fallecido por la negligencia del gobierno federal al no tener medicamento para su tratamiento.

No hay acceso a la atención médica para los ciudadanos , el puente que inauguró en el estado de Sinaloa, las lluvias recientes lo desplomaron y el Ejecutivo federal lo anuncio con bombo y platillo, imaginasen con qué material fue construido; ha aguantado más el puente de La Sabana , que el recién inaugurado puente de Sinaloa.

Dijo que ha crecido la economía y la inversión en México, cuando es de todos conocido que la economía se encuentra en un estado crítico , y la inversión no existe por la inseguridad de los inversionistas para invertir en nuestro país.

En seguridad solo informó lo que le convenía, porque el índice de inseguridad todos lo sabemos, menos el ejecutivo federal… como siempre él tiene otros datos . Si en verdad hubo bajado la inseguridad, ¿por qué países como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos y otros más de la Unión Americana y Europea, aconsejan a sus ciudadanos no viajar a nuestros triste país por el alto índice de inseguridad en que estamos viviendo? .

México y los mexicanos merecemos respeto y que el Ejecutivo federal, informe la realidad de la situación en que se encuentra nuestro país, en todos los rubros, porque hay problemas al mayoreo.

En cuanto a la pandemia, es triste saber que todavía no se encuentran vacunados ni la mitad de los ciudadanos mexicanos, pero no manifestó qué se está haciendo para resolver este problema de las dosis de la vacunas que hacen falta para inmunizar al resto de la población

¿Estará esperando que los países que regalaron las dosis de vacunas que ya se distribuyeron, vuelvan a regalar dosis para los que hacen falta? Además, nunca dijo qué están haciendo para resolver este problema tan grave, ni mucho menos manifestó si se encuentran en pláticas con algunos para laboratorios comprar vacunas, solamente manifestó que ante la oportuna intervención del gobierno federal, se han vacunados miles de mexicanos.

Si en verdad hubo sido oportuna la intervención del gobierno federal, no hubiera más de quinientos mil muertos por la pandemia y los que faltan.

Asimismo, señaló que la pobreza en México bajó, que ya hay menos pobres en nuestro país. En eso tiene razón el Ejecutivo federal: ya no hay pobres en México, ahora hay pobres en extrema pobreza , que apenas tienen para hacer una comida al día, y así sucesivamente pudiéramos ir dando punto por punto, pero este espacio no alcanzaría para ir señalando las verdades y mentiras.

Ya no sé si creerle a Pinocho o al Ejecutivo federal. ¿O usted qué opina amable lector?