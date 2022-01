Tapón de boca

La declaración que dio la Presidenta municipal de Acapulco, Avelina Lopez Rodriguez, a los medios de comunicación que la cuestionaron por los motivos de la violencia en Acapulco movió a risa a muchas personas, incluso fue objeto de burlas y memes que dieron la vuelta al mundo .

En la televisión abierta y cerrada, como en las redes sociales, se dieron vuelo criticándola y riéndose de ella. Sin embargo, al día siguiente se adquirieron las respuestas de la comunidad científica que le dieron la razón a la alcaldesa en el sentido que el clima también “puede ser” un factor para incidir en la violencia.

En pero, a ella se le criticó por decir “la calor” cuando en buen español se dice en masculino “el calor”, pero no me dejarán mentir que muchas personas de la costa y de todo el país y aún gente intelectual dice “la calor” y no pasa nada, pero como lo dijo la alcaldesa pues se le fueron encima.

En cuanto a su mención que los carbohidratos aceleran a quien los consumen en exceso, pues también es cierto que te da energía; aunque no obstante te lleva a cometer delitos.

En fin, lo cierto es que en nuestro país existe la discriminación y cuando oímos o vemos a una persona que se viste diferente, que tiene rasgos indígenas, que es de color oscuro o se expresa con modismos tendemos a criticarla y discriminarla.

Todos aquellos que se burlaron y la destrozaron en los medios se quedaron mudos al leer las declaraciones de los científicos donde le dan la razón a la alcaldesa, pero no fueron lo suficientemente educados para dar una disculpa pública a la Presidenta de Acapulco, porque sería tanto como reconocer su ignorancia.

En contraposición y solo como un ejemplo de lo racista que somos, recuerdo mis clases de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios del país, en donde el doctor Jorge Carpizo Mac Gregor decía: “Pa´que” se hizo la Constitución.

Y así era su forma de expresión en cualquier foro y nadie lo criticaba porque era el hombre blanco, doctor en Derecho, constitucionalista reconocido, maestro de la UNAM, y fue Rector de la misma, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Procurador General de la República, secretario de Gobernación.