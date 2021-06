Tango argentino; humilde y sencillito

Aunque no lo quisiéramos ellos mismos se ponen ( no todos ). Lo anterior lo señalo por la declaración que muchos consideraron discriminatoria, carente de sensibilidad y soberbia del Presidente Argentino Alberto Fernández que se aventó la “boludez “ de decir que los mexicanos salieron de los indios; los brasileños de la selva y los argentinos llegaron en los barcos de Europa ( …che pibe), atribuyendo estas palabras al premio Nobel mexicano Octavio Paz. La respuesta no se hizo esperar y por las redes sociales lo rindieron de inmediato con una andanada de críticas y reclamos por su “supina” estupidez e ignorancia. Lo que en verdad dijo nuestra gloria internacional de las letras y premio Nobel de literatura universal “don” Octavio Paz, fue lo siguiente : “los mexicanos descienden de los Aztecas ( imperio dominante) los peruanos de los incas (otra gran cultura sudamericana) y los argentinos “de los barcos “, refiriéndose a la gran migración europea que se asentó en el sur de America. Por lo que, considero , que fue nuestro orgullo de las letras quien dio el primer golpe a los residentes de “las pampas” que se sienten europeos por la gran migración que llegó a esa región desde Italia, españa , Alemania, Francia, Polonia , Rusia etc., a fines del siglo XIX y principios del XX , restándole importancia a sus ancestros indígenas originarios de aquellas tierras a saber : Región central: tobas, pilagás, mocovíes, matacos, chulupíes, chorotis y chiriguanos. Región noreste: guaraníes y cainguas.

Región noroeste: aimaraes y quechuas. Región central sur: tehuelches, araucanos, quenaken, yamanes y onas. Por ello, no debemos darnos por ofendidos por el comentario del “boludo” Presidente Argentino (…che pibe). En último de los casos, pues si , nuestras raíces son indígenas y posteriormente una mezcla con la española dando como resultado una raza criolla lo cual no podemos ocultar, nos guste o no. Así las cosas, no entiendo el disgusto con el …che pibe, por parte de los “sentiditos “ quienes llegan a ser más racistas que los Ku kus klanes gabachos, que ven por debajo del hombro a las personas por su color, acento , raza , vestido, discapacidad , nivel económico, costumbres, gustos , preferencias,opiniones etc., y aún más, sintiéndose de sangre gabacha por saberse algunas cuantas palabras en inglés que presumen en sus comentarios feisbuqueros y en otros casos se pavonean con ropa de marca ( clonado del tianguis de Coruña ), pero eso si, discriminan a las personas por sus características citadas . Pero este fenómeno también se da al revés ya que tanto discrimina el que se siente de sangre azul; como el jodido , resentido y apocado que de igual manera le pone sobrenombres a aquellos a quienes ve por encima de ellos o ¿me equivoco chairos y fifis ? Así las cosas ,somos una sociedad que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio.