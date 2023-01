Surrealismo Político | "Tesis patito: Legalizar lo ilegal"

Bajo el escudo de “linchamiento mediático y misógino”, el Diputado de la Fracción Parlamentaria de MORENA, Alejandro Robles, presentó ante el pleno del Congreso Federal, una iniciativa a fin de que el plagio académico “no pueda ser sancionado con la anulación del título profesional y la revocación de la cédula luego de cinco años de su emisión”, si esta exposición parece descabellada, su agregado para sustentarlo deja sin aliento “con el fin de dar certeza y seguridad jurídica”.

El tema, a todas luces para defender la indefendible pero sostenida presencia de la Magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmin Esquivel Mossa, lleva, sin embargo, un sello específico: legalizar lo ilegal.

¿Recuerda usted el término usado por quien gobierna este país bajo el juramento de defender la Constitución y las Leyes que de ella emanen, pasando por un proceso electoral? Si, aquel término que también nos provocó atragantamiento, el de “no ser aspiracionistas”?. Que en palabras llanas significa: conformismo.

Si unimos estas dos ideas, ¡que!, dije ¿ideas?. Para no caer en el sospechosismo, le parece si por esta ocasión la dejamos en, frases? Bueno, si unimos estas dos frases vamos a encontrar respuestas. Y si en el Congreso Federal se aprueba, ¿qué está dejando como legado a la sociedad?

Si las nuevas generaciones dejan de crear, dejan de inventar, dejan de soñar. Si las nuevas generaciones no tienen que generar nuevas propuestas para la sociedad, esta sociedad está destinada a vivir en la anarquía, en el conformismo, en la comodina sensación de que tomar lo ajeno no es ilegal, y si ahora se va al terreno de “las ideas”, mañana, no estará en el terreno de lo material?

En la clara-mente -no es tan buena- dice la célebre Shakira, aplica también en esta exposición. ¿cómo si está buscando convertir en ley la apropiación descarada de una idea de otra persona?, así, sin más, sin hacer la cita respectiva del esfuerzo, del trabajo de la investigación, de las horas de sueño robadas a la vigilia, de la comprobación del trabajo en cuestión, del estrés, del dejar de hacer actividades para concentrar la atención en el desarrollo de un trabajo, de la lectura de otros autores para sustentar una propuesta innovadora? Incluso de la inversión en libros, en viajes a las bibliotecas -más en otros momentos, como en el año de la primera tesis que fue plagiada-. “perdón que te sal-piqué”, volviendo a citar a la célebre compositora de Barranquilla, Colombia.

Pero algo no le saldrá bien a la propuesta que propiciará generaciones conformistas que asumirán que el hecho está protegido por la misma ley, propiciada por un sujeto queda bien. Una ley no es retroactiva. Pobre Yasmin. Surrealismo?