Surrealismo Político | Taxco, hundido en la violencia

Taxco, es uno de los tres destinos turísticos del Estado, es el destino colonial, que ha permitido presentar la alternativa de descanso, a las y los vacacionistas que gustan de sol, playa, arena. Sin embargo, algo más delicado de lo que se conoce públicamente, la está colocando en riesgo de colapso: la violencia.

Mario Figueroa Mundo, en junio 22 del año 2021, recién declarado alcalde electo, dio una conferencia de prensa en Chilpancingo, Guerrero donde resaltó: 1) no soy narco; 2) afirmó ser víctima y no victimario; 3) que había sido víctima de dos ataques armados (Junio y diciembre de 2020); 4) que de ese último ataque había recibido un balazo que le perforó el pulmón y la costilla; 5) “me achacan todo lo malo que está pasando”

Era esa conferencia el inicio de una serie de notas en las que el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, no ha logrado quitarse el sello que desde entonces le estampó la opinión pública y que ha crecido a raíz de la violencia que ha inhibido a la población realizar sus actividades cotidianas, incluso con el temor de que su principal fuente de ingresos, el turismo, se aleje.

El turismo y la violencia no son el mejor binomio. Ni siquiera la convivencia en el mismo sitio. Su interacción no es posible, no es armoniosa, no genera desarrollo.

La violencia atrae violencia y actividades derivadas que la ayuden a ofertarse como la droga, la drogadicción, el consumo indiscriminado de alcohol, la prostitución, etcétera. No puede ser sinónimo de paz, por lo tanto ese espacio tiende a acortarse y se enfrenta con el horror de la violencia en un circulo que pasa a traer a la sociedad en todas sus formas.

Taxco, el punto cultural de la entidad, el emblema de trabajo minero -tema aun pendiente para los gobiernos- está golpeado y desde dentro de la misma estructura del gobierno municipal los mensajes no son nada alentadores.

¿Quién podría sentir seguridad, si los propios elementos que la brindan no están blindados? ¿Quién puede sentir que se previene el delito, cuando el cobro de piso se refleja en hechos de sangre? ¿Quién puede decir que se trabaja desde el Ayuntamiento para prevenirla si está ausente una política de prevención del delito?

Taxco está en riesgo de sufrir un colapso por la inseguridad que vive. Se mantiene de pie por la fama nacional e internacional que tiene, y que sostiene la economía de la población, si así no fuera, no solo dejaría de ser Pueblo Mágico, dejaría de ser un pueblo cultural y económicamente sólido para pasar a ser un pueblo fantasma.

No le falta mucho si para que se realizara la Peregrinación de los Encruzados se tuvo que “dialogar” con quienes pretendían que cada peregrino PAGARA para realizar su promesa.

Si esto no se está viendo, o no lo están viendo los gobiernos en sus tres órdenes, bueno en dos -estatal y municipal- porque el federal y su discurso de acusar con sus papás y sus abuelitos, que muestra en su quinto año de arribar al poder su desconocimiento total de cómo ejercerlo para brindar justicia, Taxco no tendrá mucho tiempo de vida.

Se aproxima el proceso electoral, noviembre, cuando llegue su Feria de la Plata, estará el país arrancando de manera formal -porque las y los adelantados ya lo hicieron- la renovación de los espacios de poder desde los municipales, Congreso federal (Cámara alta y baja), y Presidencia de la República, y Taxco podría no sacudirse la idea de que ha sido cooptada por la delincuencia, como otros municipios de Guerrero y del país, solo que, si no se resuelve donde estamos, no tendremos capacidad de considerar que se tiene tamaños para ir en pos de otros niveles de representación popular. La gallina de los huevos de oro ya ni cacarea, le da miedo que la maten rápido. ¿Surrealismo?