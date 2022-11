Surrealismo Político | "Sociedad unida en una causa: México"

La marcha ciudadana de este domingo para defender la permanencia del INE como rector de la democracia y de la paz en la sociedad, mostró que la sociedad, que parecía apática, cansada, derrumbada de tantas descalificaciones, mentiras y palabrería proveniente desde el gobierno, no está destruida y sigue pensando.

La muestra quedó en evidencia este domingo cuando a pesar de las piedras que se colocaron en el camino para evitar que la gente llegara a la concentración,como ocupar la plaza de la Constitución, decir que había contingencia, entre otros, la sociedad llegó.

De tal manera llegó que equiparó otras mediciones, y quizá las superó, si además consideramos que no fue una movilidad financiada, que no había un personaje de arraigo popular visible que convocara, que no había suficiente difusión en medios, entre otros muchos otros factores, lo que mostró que la sociedad está atenta a lo que sucede cuando quien está en el poder consideró,equivocadamente, que no sucedería en su periodo de gobierno algo así.

Pero también mostró que la medición de la “corcholata favorita”, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no tiene buena calificación en el territorio bajo su responsabilidad, o mejor dicho, bajo su mando, ya que en la búsqueda de la simpatía para lograr la candidatura del que está sentado en el Palacio Nacional, sale tanto que deja descobijada la sociedad donde han crecido los problemas.

La marcha mostró también que la sociedad está consciente que no debe darle todo el poder a un solo hombre, que no puede volver el país a un pasado que no funcionó, y que la simpatía logrado a lo largo de 18 años, si, 18 años, se ha ido desmoronando. Algo que la elección intermedia había mostrado, pero requería algo que él mismo Mandatario Federal había señalado “no hay inconformidad,porque no hay protestas en la calle”.

Pues la protesta en la calle, de la que le gustan, pero a su favor para sentir el empoderamiento, le mostró que una sociedad organizada en una causa puede moverlo aún más del lugar preferido: el poder.

Yen el camino hay mentiras que se hacen pasar como verdades: sale más caro, en un año, sostener a un joven estudiando en el extranjero, que pagarle a un Consejero Presidente. No hay verdad en la desaparición de las plurinominales,pues lo que de verdad pasarían a ser historia serían los Distritos.

Las ociedad, esa que piensa y que por lo tanto no le gusta al Presidente, mostró su rechazo al regreso a un retroceso. Los tiempos por venir no tienen el mejor rostro cuando la verdad está encapsulada en los viejos sótanos de la dictadura,conviviendo con los más rancios dictadores de la historia, mientras se pretende levantar un nuevo adalid socavando la democracia. Surrealismo?