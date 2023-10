Surrealismo Político | Segundo informe, silencio

Esta semana la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rendirá su Segundo Informe de Gobierno, es decir, rendirá cuentas del primer tercio del periodo de gobierno que encabeza y el contexto no está en la mejor posición que seguramente, esperaba.

La violencia ha sido uno de los temas que más ha impactado a su periodo de gobierno, a pesar de que dan a conocer que el índice de homicidios ha bajado, no coincide con la realidad que cada día vive la entidad.

No solo este periodo está marcado por homicidios y feminicidios, sino por la falta de detenciones de quienes han cometido esos delitos. Por ejemplo, el 5 de octubre de 2022, en San Miguel Totolapan una masacre dejó sin vida a 20 personas: El alcalde, el ex Alcalde, funcionarios y víctimas que cayeron en una trampa de la que no se sabe, oficialmente, quien la provocó.

Entre los delitos que están marcando este segundo año, está el asesinato del Fiscal Regional de la Tierra Caliente, Víctor Manuel Salas Cuadra, un militar que había sido retornado a ese lugar luego de que había participado en decomisos de autos y fuera sacado con seguridad, un tema que estaba lejos de quedar en el olvido para quienes fueron afectados por la acción y que, corrobora la ex agente a la que sustituyó y quien fuera secuestrada por un grupo armado, dio a conocer que ese tema le cuestionaron sus captores y que la dejaron viva y la liberaron al ver que no era ella la “responsable” de aplicar la ley en ese caso. Eso quiere decir que ¿a quién buscaban…llegó? Tampoco hay detenidos.

Entre los casos emblemáticos, porque todos merecen atención, está el asesinato del dirigente de la UPOEG, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, quien fue privado de la vida en pleno pasillo de una oficina de gobierno, la Secretaría de Salud, lugar al que acudió en su calidad de gestor, perdiendo el gobierno también a un interlocutor.

El silencio está siendo el calificativo socorrido e intentando mostrar los logros de los que sobresalen las acciones realizadas por el Gobierno Federal, que tampoco son lo más impactante, como las carreteras artesanales, el pago de becas, el pago a adultos mayores, por citar algunos.

La población está en espera de que esta semana se pueda conocer qué más hay en el gobierno que encabeza una mujer por primera ocasión y se vea lo que ponderan, la transformación, porque lo que se nota es el silencio. ¿Surrealismo?