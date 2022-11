Surrealismo Político | "Revolución desde el poder"

Quienes ostentan el poder han buscado una y otra vez intentar convencer, desde el poder, que no son iguales a los anteriores, aunque se esfuerzan por parecerse tanto que …, han hablado de una cuarta transformación partiendo de la Independencia, la Reforma, la Revolución Mexicana y la 4T, o Cuarta Transformación.

Pero. La Independencia buscó eso, dar sentido y ruta a una nación dependiente. La Reforma, no ha terminado de mostrar a Juárez en esa construcción y a la distancia su solidez está siendo menoscabada, la Revolución Mexicana buscó cambiar al poder y la Cuatro T, qué busca desde el poder?

No parece surrealista que el mismo poder tenga que usar al poder para detentar el poder?

El poder intenta desde su posición de dominación hablar de una nueva transformación e inicia su gobierno con una propuesta de adoctrinamiento. Lai dea surrealista sin duda se basó en una votación a su favor de 30 millones depersonas que pasó, en la elección intermedia a 16.1, y si bien mantiene una posición dominante de gubernaturas, la misma ha sido usada para dar respaldo a su líder y no ha sido usado la forma reflexiva, sino la de la semejanza al pasado del que intenta marcar distancia.

México no parece vivir una etapa transformadora, sino una etapa destructiva donde se inocula el odio, se abren bandos de venganza, se persiguen las ideas, se combate la creatividad, se opaca la crítica, se exalta el aplauso y se corrompe la ciudadanía con miedo a perder lo que tiene, la aspiración a salir adelante.

Y un ejemplo de ello es la marcha convocada por el Presidente que representa a la Nación Mexicana y que nos va a mostrar que la Cuarta Transformación no tiene raíz, tiene miedo.

Por qué saldría a marchar si detenta el poder?, por qué tiene que premiar al Ejército por volcarse en sus obras del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles?, Por qué su falta de combate a la inseguridad se basa en el tufo de componendas?, por qué se ha descalificado con tanto enfado las acciones de las Mujeres?.

Hay fracasos que nos mostrarán que el poder no ha logrado crecer en tierra adecuada, sino por la surrealista razón de que es porque las semillas están vacías. Y estos se mostrarán en breve, cuando se den cuenta quienes confiaron en las Universidades Benito Juárez que, quizá con algunas excepciones, no contarán con la documentación y los conocimientos suficientes para ser representantes de una sociedad transformadora no por falta de capacidad, sino por la credulidad de quien se presentó con una bandera que apoyó en el hígado y no en el amor.

México no puede avanzar en una Cuarta Transformación si no se convence a la sociedad de que cuando se trabaja para todas y todos se es incluyente, y cuando se excluye una sociedad que se manifiesta y se organiza otra para medir quien es quien, saben bien que los métodos son los que usan dictaduras y se sustentan en el miedo, y no en el amor al líder. Surrealismo?