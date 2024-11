Surrealismo Político / Resguardo presidencial

Ante el incomodo Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la Información, INAI, para el gobierno anterior y en turno, llegó una solicitud de un medio de comunicación de circulación nacional para solicitar datos precisos que dieran cuenta sobre la existencia o no de que el ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene seguridad especial. La sorpresa no fue que el pueblo sabio y bueno lo cuida, sino que lo hace el pueblo uniformado, el que pertenece a una institución de seguridad y que por lo tanto, recibe haberes (salario) para cuidar a quien en la realidad solo no se le ve, físicamente, en el foro del teatro de la política nacional pero sus indicaciones lo descubren.

Carlos Loret de Mola ya había ventilado una investigación que muestra una conveniente derrama económica del gobierno federal al punto llamado “la chingada”, ubicado en otro punto, ese sí respetado, llamado Palenque y que representa una sólida cultura prehispánica, pero el también incómodo periodista, así como el INAI y otros 6 órganos más, ha sido descalificado para demerecer sus dichos ante una masa que agradecida, recibe una beca que le ayuda sí, pero también la silencia.

Claudia Sheinbaum que suele llamar a AMLO “Presidente”, bajando ella misma su propia investidura presidencial, ha reconocido que en verdad el ex presidente recibe alguna atención de elementos de la SEDENA pero que forma parte de recorridos que una apropiada zona militar creada ex profeso casualmente cerca de ese rancho, tiene asignada para velar por la seguridad de los propios elementos castrenses.

Pero, que pasó con los dichos de que había que retirarle a ex Presidentes de México la seguridad porque salían caros y era mejor asignarlos a la sociedad? Bueno, que el discurso terminó, hizo su efecto, el necesario para confundir multitudes pero que no funciona para la realidad deseable del político tabasqueño.

Dijo también Claudia Shienbam que investigaría si a otros ex Mandatarios se les tiene asignado seguridad aunque resaltó que, salvo Fox, los demás están fuera del país. Será por la inseguridad?

Me parece que el resguardo físico del que goza AMLO y la oportuna inversión federal en el territorio que ocupa, forma parte de ese discurso que confunde y oculta el verdadero propósito del todavía gobernante del país: dividir para vencer, y a la vez, protegerse del efecto que causa esa división.

Los que reciben una beca, no está mal, no saben cómo llega ese recurso a sus manos, de dónde proviene y que se deja de hacer para que lo tengan. No sabe y parece que no le interesa, que se hayan sacrificado fideicomisos, que se cancelen órganos independientes y que se deje de invertir en seguridad.

No saben que se ha dejado de lado el cuidado social masivo en materia de seguridad y que se dejó crecer la violencia bajo el argumento de que el abrazo era mejor que el balazo, solo que convenientemente no dijo a quien se abrazaba.

Hoy tenemos un ex presidente resguardado por la SEDENA, con quien parece hizo una alianza sólida no sabemos aún bajo qué condiciones ni que se tuvo que sacrificar para evitar actos quizá de ingobernabilidad. Pero también nos muestra de nuevo este ex mandatario que mantiene la premisa de mentir repetitivamente para cegar la crítica. Solo el tiempo, parece, nos mostrará ese lado. Surrealismo?