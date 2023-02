Surrealismo Político | "¿Presidente por aclamación?"

Por un momento, la palabra "Aclamación" para determinar al Presidente de México del año 2030, en boca de un político, me llevo a preguntarme si habían modificado la Constitución y dejaba de ser por elección la representación popular del país, que representa al Poder Ejecutivo, incluso si habían desaparecido los poderes Legislativo y Judicial.

El Senador Félix Salgado Macedonio, con la aplicación de esta expresión en sus redes sociales, me movió a preocupación, y me llevó a la revisión surrealista de la misma.

Primero revisé y ví que no, no habían desaparecido - todavía - los poderes Legislativo y Judicial, aunque el primero está mayoriteado a favor de López Obrador aún se mantiene como figura. Después me pregunté si esta expresión, relacionada con el mundo secular, tenía que ver con alguna injerencia a ese mundo y constaté que el Papa Francisco "goza de cabal salud".

El Senador Salgado Macedonio hace una prospectiva política para el año 2030, ya que en este periodo de "corcholatas" él ha manifestado públicamente su adhesión, solidaridad y respaldo a la Jefa de Gobierno Capitalino Claudia Sheinbaum, y dice que para la elección presidencial en México de ese año, Andrés Manuel López Obrador regresará a la Presidencia "por Aclamación", no importando que tenga 77 años en ese entonces, claro, pasando por alto la lógica de la vida.

En el mundo secular, el Papa es una figura en la recae el mando del poder Ejecutivo, así como los otros dos poderes, el legislativo y el Judicial, porque emite leyes y sanciona.

Para la elección de un Papa existe un cónclave que está integrado por Cardenales, a quienes se les conceda éste rango por sabiduría, mismo que se aparta del mundo para no tener influencia externa en su decisión -no vaya a ser el demonio -, y cuando no se ha puesto de acuerdo queman en un horno con chimenea las papeletas junto con paja humeda lo que emite humo negro, señal interpretada de que el proceso aún continúa. Cuando se ponen de acuerdo las papeletas se queman junto con paja seca y el humo es blanco, señal inequívoca de que hay en la Iglesia Católica un nuevo mando.

Pero ¿En qué momento el mundo secular aplica la opción de "ACLAMACIÓN" para la elección papal?

Esta elección está plasmada en las Constituciones de Gregorio XV y de Urbano VIII, que señalan que la Aclamación proviene del Espíritu Santo, por lo que esa elección es considerada como "cuasi-inspiración"

Será que nuestro Senador de Guerrero está siendo poseído por la inspiración divina y está observando lo que nosotros, mortales pecadores, no logramos ver? Pero será que en esa inspiración ha recibido mensaje en el que él se encuentra en el mismo camino? O que ahora con lo de la desaparición del INE se busca incluir esta figura en la Constitución?

Este 22 de febrero inicia la Iglesia Católica el trabajo litúrgico de la Cuaresma. Creo que será un buen momento para empezar a acercarse y ver lo que no hemos, al menos yo, apreciar, y que mi condición mundana y no secular, me lleva a considerar como surrealismo.