Surrealismo Político | Presea para Félix

La Presea Sentimientos de la Nación será otorgada a nacionales o extranjeros dignos de reconocimiento, tomando en consideración su vinculación con los principios del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, como son la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos y en general su vinculación con los más altos valores de la humanidad".

Esto dice la justificación que para emitir el Decreto número 71, de fecha 26 de junio de 1997, se publicó para dar a conocer que se instituía la Presea Sentimientos de la Nación misma que se otorgaría cada año en la ceremonia de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac que realiza el Congreso Local, con la presencia de los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial.

Y este año, que cierra su tercer periodo la Quincuagésima Tercera Legislatura Local, y del cual veremos cuántas y cuántos legisladores habrán de repetir su experiencia con la reelección, me formulo una reflexión inquietante para mi.

En el 2024 habrá una elección que renovará a nivel federal las dos Cámaras, la Alta -de Senadores- y la del Congreso de la Unión. Estará en juego la gran posición del Tlatoani con el que este periodo en ejercicio se invistió para intentar romper con el hilo del poder presidencial y algunas entidades tendrán elección del Poder Ejecutivo, otras entidades más, como Guerrero, renovación de congresos locales y Ayuntamientos.

Es decir, ya en unos días más entraremos de lleno a un proceso electoral donde cada cual ocupará su trinchera, formará grupos, se readecuarán posiciones, se blindarán acuerdos y se buscará preservar el poder como fin último y de “urgente resolución”.

Pero, ¿qué tiene que ver la elección con la Presea Sentimientos de la Nación? La respuesta, aún no afinada, tiene aristas afiladas listas para mostrar que pueden herir. La respuesta está en la siguiente pregunta: ¿será que la relación de quien puede recibir esta Presea está encabezada por el senador Félix Salgado Macedonio?

Si todo apunta a que el senador pueda ser el recipiendario de la Presea, permítanme darles un consejo no solicitado: Susténtenlo, de tal manera que no parezca lo que en este momento se deja ver, que es una concesión al jefe para agraciar su bendición y se traduzca en palomeo en las listas que habrán de entrarle al juego de la elección.

Porque en este momento parece que la 63 Legislatura, donde es mayoría MORENA, tiene temor de perder ese bastión en la próxima elección y no tener capacidad de determinar temas como lo ha hecho con la ayuda de sus partidos aliados y otros que están prestos a ser parte de esa buena acción con el poder.

Si no sustenta esta Legislatura el que el senador Félix Salgado Macedonio tiene méritos suficientes para alcanzar esta posición la medalla no tendrá el tamaño suficiente para seguir siendo parte de un contexto histórico como el que representa la Ceremonia del Congreso de Anáhuac y en lugar de hacerle un bien al Tlatoani, será empequeñecido en el brillo que pretenden darle y de oro pasará a oropel y de estar vestido de méritos cabalgará desnudo ante un pueblo que no está del todo convencido de que lo que hace está bien. ¿Surrealismo?