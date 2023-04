Surrealismo político | "Migrantes ¿no fue el Estado, o sí?

Recuerdo cuando no hace mucho ¿o sí?, quien hoy gobierna este país desde el Poder Ejecutivo Federal, ante cualquier accidente que afectara o lesionara a la sociedad, salía con un discurso tronador para pedir la salida de quien gobernaba como parte de la solución del problema que, aseguraba, “era el estado” responsable del mismo.

El surrealismo se ha vuelto a pintar de otro discurso.

Ante el doloroso hecho que afectó a nuestro país y lastimó de manera directa a al menos cuatro países: el Salvador, Colombia, Venezuela y Guatemala, lugar de origen de las 39 víctimas del incendio ocurrido en un centro del Instituto Nacional de Migración ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya no es el estado el responsable, según la voz oficial, la voz de sus seguidores y de grupos políticos afines que quieren cargarle todo solo a la empresa de seguridad.

Pero volvamos al estado que representa AMLO, Andrés Manuel López Obrador.

En su primer discurso para decir que si estaba enterado del hecho y fiel a su costumbre, minimizar y dejar la responsabilidad en otros, el pasado entre ellos, pasó de la tristeza que dijo que le destrozó el alma, a una sonora carcajada, lo hizo con tal rapidez que recordé mi tiempo en TELEVISA cuando admiraba la destreza histriónica de los actores que, tras mucho preparar el guión de su intervención, lograban cambiar su estado de ánimo según lo que se necesitara impactar. ¿es un guión también ahora?

Las imágenes dantescas seguramente fueron expuestas ante el mandatario que, quiero pensar que así fue, le provocó la tristeza de su alma, que fue tan efímera como las campañas de quienes están prestos a defenderlo de cualquier crítica, como la de un patán que dijo “no murieron quemados, sino intoxicados”, y que nos muestra que los otros casos de afectación a la sociedad, como el caso de los 43, no son temas que estén realmente en el interés de la exigencia de justicia, sino en la tesitura de descalificar a cualquier gobierno… menos al que ellos encabezan.

¿No fue el estado en el caso de la línea 12 del Metro?, ¿no fue el estado en el caso de los trenes que chocaron en el metro?, ¿no fue el estado en el caso de la explosión en Hidalgo por el huachicol?, ¿no fue el estado en la muerte de cinco jóvenes a manos del Ejército?

El estado, representado por López Obrador, fiel a un estilo de “amor con amor” y “quien no está conmigo, está contra mi”, no dudó en descalificar la protesta en su rápida visita a Ciudad Juárez y no le importó si quien gobierna es mujer “te mandó Maru”, dijo en alusión a la gobernadora de esa entidad, descalificando cualquier pensamiento e iniciativa ciudadana, quizá porque, antes, el grupo de protesta no salía por iniciativa propia… ¿sino por consigna?

No quiere cargar los muertos, sus propios muertos que representan sus fallas de gobierno. No quiere señalamientos hacia él sino él direccionarlos a sus detractores. No quiere que su imagen se ensucie, y no duda en salpicar lo que esté a su alcance, aunque se ensucie la mano en la confusión de piedras, con tal de distraer.

El tema es doloroso, tan así que reaccionó la ONU y Amnistía Internacional, los mismos organismos a los que acudía para fortalecer y respaldar sus denuncias y que ahora, estorban y los descalifica para minimizar su influencia.

Las familias afectadas tienen la palabra atorada en la garganta por el impacto del hecho. Fuera de su país, buscando salir para mejorar encontraron la muerte en un país que antes, cuando no estaba en el poder quien hoy gobierna, ofrecía su mano solidaria, pero hoy, en la responsabilidad de gobernar, los encierra bajo llave y por ningún motivo, así sean reos de muerte, les permite salir.

La marca que tienen en el cuerpo los heridos que lograron sobrevivir, les hará recordar que en México, está el más difícil trayecto para mejorar que el que les negó su país de origen.

Repatriarán cuerpos calcinados, cuando puedan ser identificados, repartirán cenizas que no se levantarán como ave fénix, porque esta ave, no vuela junto a las carroñeras que se engullen los problemas para que no les explote fuera y afecte sus intereses, mientras saborean la derrota de los demás. No, no fue el estado, no puede estar tan podrido, o sí? Surrealismo?