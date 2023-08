Surrealismo político | MC apuesta por Ebrard y Xóchitl

En política, nada ni todo está escrito, la palabra tiene el mismo valor de la promesa en campaña, convencer, confundir, consensuar ¿por el bien de México?, o por el bien de un grupo, normalmente de quien está en el poder.

Porqué el PRI no respetó el acuerdo con el Frente Amplio por México en el que dijo, a través de su dirigente, Alejandro Moreno, que si el PRI colocaba la candidatura del Estado de México, el PAN colocaría a la o el candidato por la presidencia. Porqué no entró ahí el PRD? Evidentemente porque no está en condiciones a nivel nacional de llevar, por el momento, una propuesta ganadora ni contar con una estructura fortalecida, solo con el grupo que ostenta el registro beneficiado, es decir, los Chuchos.

Hubo sorpresas en los “debates entre Xóchitl, Beatriz y Creel”? NO.

La Senadora Beatriz es buena para los discursos desde joven, algo que llamó la atención de Luis Echeverría Álvarez y después de la compañera Esther Zuno de Echeverría, que cobijaron a la novel mujer buena para hablar y convencer al electorado con la elocuencia de sus palabras, y de ahí, la buena fortuna para la tlaxcalteca que la llevó hasta la gubernatura de su entidad, la dirigencia de su partido, la representación diplomática, y un largo etcétera que la ha mantenido siempre dentro del presupuesto.

Que si se desenvuelve bien? Es lo menos que puede tener después de tanta experiencia pagada. En Guerrero a ella se le debe la división que llevó a que Manuel Añorve Baños perdiera la gubernatura, cuando sale Ángel Aguirre Rivero tras una encuesta, acuerdo y decisión que dejó fuera al costachiquense. Y de ahí vino una fuerte alianza entre la Senadora Paredes y el Senador Añorve, que está moviendo sus piezas para tener la dirigencia en sucesión de “Alito”.

Por eso Movimiento Ciudadano, con la experiencia que tiene el ex gobernador veracruzano, Dante Limón, está viendo desde la primera fila de su colmillo los movimientos del FAM, con el PRI y el PAN, la salida del PRD, y la escisión que pueda darse en MORENA con Ebrard.

Sabe que puede encabezar una apuesta ganadora con Marcelo a la cabeza en pos de la Presidencia de México. Sabe que los dos partidos que se disputan la candidatura le apuestan a su militancia. Por ello el PRI impulsa a Beatriz Paredes y el PAN a Santiago Creel. Y están dejando fuera a la mejor propuesta ganadora, a Xóchitl, que no está registrada como militante panista.

Xóchitl, tiene estatura política, con la gran experiencia y respaldo que está recibiendo puede mover ese apoyo a favor de Ebrard e impulsar su propia candidatura a la Jefatura de Gobierno con MC.

Ellos sí podrían hacer la diferencia a la campaña y a la fórmula ganadora que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está impulsando a través de Claudia Sheinbaum.

Porque Creel, con todo respeto, nada tiene que hacer en la campaña. Y Beatriz, no tiene porque sorprenderse si es negociada para perder, forma parte del mismo grupo y partido que ha dividido para tener presencia, porque el PRI y el PAN, solo juegan los intereses de sus dirigentes. Surrealismo?