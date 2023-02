Surrealismo Político | "Longevidad y Pobreza"

Usted, amiga, amigo lector, soñó con llegar a la etapa de la vejez? Soñó con una etapa de tranquilidad, de respeto a su experiencia, de reconocimiento a su aportación al crecimiento de su región y con ello, de su país? Pues le tengo malas noticias, porque todo parece indicar que formará parte de un idílico pasado.

En Guerrero no solo tenemos la surrealista imagen de adultas y adultos mayores haciendo bloqueos para exigir el pago de sus jubilaciones o pensiones, sino que, en otras latitudes, se están levantando voces de políticos para no solo desdeñar la vejez, sino considerarla una carga.

Nuestro país no ha trabajado una política de población que fortalezca la cohesión familiar y genere condiciones para que la edad adulta la propia familia sea el pilar de las y los ancianos. Historias de despojo de propiedades, de desalojo de sus viviendas, de marginación dentro de las mismas, son lamentablemente constantes.

Pero tampoco hay una política de población que nos forme mental y emocionalmente para una convivencia respetuosa de nosotras y nosotros como adultos mayores con la familia, que evidentemente, tiene sus propios deberes para con la familia que forma y la responsabilidad no se reparte entre otros integrantes.

Por segunda ocasión en este mes he escuchado de políticos en activo, con funciones de un cargo popular, sugerir “deshacerse de nuestros mayores”, propuesta que, según estos personajes, ayudarán a “reducir consecuencias económicas” que implica mantenerlos con vida.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo dice abiertamente, sin tapujos, sin consideración. El político nacido en el año 1959, no dice cómo hay que “deshacerse” de las y los adultos mayores, pero es grave la sugerencia que dicta desde el poder.

El Vicegobernador de Texas, Dan Patrick, quien durante la pandemia culpó a las personas “de raza negra” de ser responsables del crecimiento de la pandemia por covid 19 “por no vacunarse”, ahora dice que “hay abuelos -como él- dispuestos a sacrificar sus vidas para salvar la economía de Estados Unidos”.

Christine Lagarde, una destacada política francesa Presidenta del Banco Central Europeo y que fue Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo “los ancianos viven mucho” en un foro donde el análisis sobre la presión económica consideró lo que implican las pensiones y la atención a las y los viejos, y aunque después el FMI dijo que era falsa esta expresión, fue controversial y quizá se dedujo de esta expresión de la misma “si el promedio de vida aumentara para el año 2050 tres años más de lo previsto, los costos de envejecimiento -que ya son enormes-, aumentarían hasta en un 50 por ciento”.

Si bien en nuestro país el gobierno federal ha destinado recursos para la atención a las y los adultos mayores, también lo es que no está exenta de tomar ese riesgo.

México no ha podido aplicar políticas públicas que permitan a los seres humanos no ser considerados como máquinas de trabajo y ser desechados cuando su vida útil baje. Muestra de ello es que subió, bajo las leyes emitidas en los años 1973 y 1979, que la edad para presentar solicitud de pensión, a la edad mínima de 65 años. Y que existen largas listas de espera para recibir su pensión.

La longevidad y la pobreza es un tema que tendrá que abordarse con respeto para no considerar a la edad productiva como el único reconocimiento que tiene la vida, de no ser así, el grupo de edad adulta está en un grave riesgo para abordar las medidas para su exterminio, y si van por ellos, ¿después irán por la niñez? Parece que la clase política no ha revisado su propia responsabilidad en el mal manejo de la política financiera y recarga esa irresponsabilidad en las y los de la tercera edad. Surrealismo?